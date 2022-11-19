Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Metehan Kara Giriş Kapısında denetim yaptı. Ekipler denetimler kapsamında şüpheli gördükleri araçları didik didik aradı. Yapılan kontrolde A.K.’nin (E-41) kullanımındaki araçta 571 kilo kaçak et ele geçirildi. Polisten verilen bilgiye göre; denetimler kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC'ye geçiş yapan araçlarda polis tarafından yapılan aramalarda A.K.’nin (E-41) kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 571,5 kilogram ağırlığında büyük baş hayvan eti bulunarak emare olarak alındı. A.K.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Bir kişi tutuklandı
Metehan’da denetim gerçekleştiren polis ekipleri 571 kilo kaçak et ele geçirdi