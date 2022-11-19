Bir kişi tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Metehan Kara Giriş Kapısında denetim yaptı. Ekipler denetimler kapsamında şüpheli gördükleri araçları didik didik aradı. Yapılan kontrolde A.K.’nin (E-41) kullanımındaki araçta 571 kilo kaçak et ele geçirildi. Polisten verilen bilgiye göre; denetimler kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC'ye geçiş yapan araçlarda polis tarafından yapılan aramalarda A.K.’nin (E-41) kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş toplam 571,5 kilogram ağırlığında büyük baş hayvan eti bulunarak emare olarak alındı. A.K.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.