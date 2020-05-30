Renault 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Coronavirüs salgınından etkilenen Renault'dan yapılan açıklamada, gelecek üç yıl içerisinde şirketin toplam maliyetinin 2 milyar euro azaltılmasına ve bu kapsamda 15 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi. Fransız otomotiv şirketi Renault, 15 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, gelecek üç yıl içerisinde şirketin toplam maliyetinin 2 milyar euro seviyesinde azaltılmasına ve bu kapsamda 15 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada mühendislik ve alt yüklenici firmalar ile yapılan işlerde maliyetleri azaltmanın hedeflendiği, Romanya ve Fas’ta büyüme planlarının ise askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Renault’nun açıklamasında 2024 yılı itibarıyla 4 milyon olan küresel araç üretim kapasitesi hedefinin 3,3 milyona çekildiği de bildirildi.

4 bin 500 Fransa’da

Açıklamada sadece Fransa’daki operasyonlarda toplam 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı, plana ilişkin işçi sendikalarıyla görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Şirketin toplamda küresel otomotiv piyasasının yüzde 4’üne sahip olduğu belirtilen açıklamada, maliyet azaltma planları kapsamında 15 bin kişinin işten çıkarılmasının tek başına maliyetlerin azaltılmasında 1,2 milyar euroluk payının olacağına vurgu yapıldı.



