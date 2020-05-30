Sondaj mesajı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerini uzun dönemli, ayakları yere basan ve "varsa mutlaka bulacağız" anlayışıyla gerçekleştirdiğini vurguladı. Dönmez, yeni tip Coronavirüs salgını sebebiyle Doğu Akdeniz'deki şirketler "havlu atarken" Türkiye'nin belirlenen program çerçevesinde faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Dönmez, “TPAO, milli şirketimiz ama özellikle dost ve komşu ülkelerde de birçok uluslararası ortaklık kabiliyeti gelişmiş bir şirket. Hazar, Rusya, Afganistan ve Irak'ta çalışıyoruz. Hatta iç savaştan önce Libya'da da çalışması vardı. Yine bu bölgelerde çalışmaları devam edecek” dedi. Dönmez, TPAO'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm taraflarla iş birliğine açık olduğunu da söyledi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları ve

Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'ni Karadeniz'e Uğurlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, geminin 2 yıl önce mayıs ayında Doğu Akdeniz'deki ilk sondajına uğurlandığını anımsattı.

Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu ana kadar 6 sondajın tamamlandığını ve Yavuz sondaj gemisinin ise Doğu Akdeniz'deki Selçuklu-1 kuyusunda sondaja devam ettiğini aktardı.

Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin "denizlerin röntgenini çektiğini" dile getirdi.

"Türkiye’yi sıkıştıralım, yalnız bırakalım" diyenlerin kendilerinin ortada kaldığını aktaran Dönmez, "Kimsenin beklemediği bir anda oyunun bütün kurallarını bozduk ve her şeyi lehimize çevirdik." dedi.

İşbirliğine açığız

Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerini uzun dönemli, ayakları yere basan ve "varsa mutlaka bulacağız" anlayışıyla gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yeni tip Coronavirüs salgını sebebiyle Doğu Akdeniz'deki şirketler "havlu atarken" Türkiye'nin belirlenen program çerçevesinde faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, TPAO'nun kara sahalarında son birkaç yıldır hidrolik çatlatma tekniğini denediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Gözalan mevkiinde ilk operasyon yapıldı ve neticeler olumlu, fakat testleri devam ediyor. Bu yeni teknolojiyle kayaçların arasına sıkışmış petrolü çıkarabilir hale geleceğiz. Benzer bir tekniği Trakya'da doğal gaz için de kullanıyoruz ve orada da veriler olumlu. Önümüzdeki haftalarda bu testler sonuçlandıktan sonra müjdeli haberleri vereceğimizi düşünüyorum. Bu yıl TPAO son 20 yılın günlük ortalama üretiminde en üst seviyeye çıktı. TPAO, milli şirketimiz ama özellikle dost ve komşu ülkelerde de birçok uluslararası ortaklık kabiliyeti gelişmiş bir şirket. Hazar, Rusya, Afganistan ve Irak'ta çalışıyoruz. Hatta iç savaştan önce Libya'da da çalışması vardı. Yine bu bölgelerde çalışmaları devam edecek."

Dönmez, TPAO'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm taraflarla iş birliğine açık olduğunu da sözlerine ekledi.