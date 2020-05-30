Google, KKTC’yi Covid-19 haritasına kaydetti

Arama motoru Google, Covid-19’la ilgili hazırladığı haritada, KKTC’ye, ayrı bir şekilde yer verdi. Google KKTC’nin; onaylanmış vaka, iyileşen vaka ve ölüm sayılarına ilişkin verilerini, anlık Covid-19 haritasına kaydetti.

KKTC’nin Coronavirüs’e karşı etkin ve başarılı bir mücadele verdiğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 verilerini yayınlayan Google News’un, bütün dünya devletlerinin istatistiki bilgilerinin yer aldığı sayfasında KKTC’nin verilerine de yer vermesine değindi ve bu mücadelenin ve ortaya çıkan bilimsel verilerin sınır tanımadan dünya ile paylaşılmasının önemli olduğunu kaydetti. Tatar, KKTC’deki Covıd-19 ile ilgili verilerin dünya ile paylaşılabilmesi için devletin yetkili makamlarının Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Tatar, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kıbrıs’a ilişkin paylaştığı rakamların sadece adanın Güneyi ile ilgili rakamlar olduğuna, dolayısıyla bu durumun adanın gerçek ve genel durumunu yansıtmadığına, dolayısıyla da Kıbrıs’la ilgili verilerin eksik kaldığının altını çizdi.

DSÖ’nün dünyadaki en küçük ülkelerin dahi rakamlarını paylaşmasına karşın KKTC’nin rakamlarına yer vermemesinin ne bilimsel açıdan ne de etik açıdan kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Başbakan Ersin Tatar, bu durumun Kıbrıs Türk Halkı’na karşı yapılan bir haksızlık olduğu kadar, verilerin küresel olarak paylaşılması noktasında da zafiyet yarattığına işaret etti.

DSÖ gereğini yapmalı

Tatar, Coronavirüs verilerini yayınlayan Google News’un, bütün dünya devletlerinin istatistiki bilgileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verilerini de sınır tanımadan yayınlamasının anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, “Umarım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de böylesi bir durumda sınır tanımadan ve siyasi saplantılara takılmadan başvurumuzu değerlendirir ve Kıbrıs’taki verilerin doğru yansıtılması konusunda gerekli duyarlılığı gösterir” dedi.