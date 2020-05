Hurşide BAYBORA

Yaşamını yitiren eski milletvekili, KKTC Kurucu Meclis üyesi ve eski sendikacı İbrahim Koreli son yolculuğuna uğurlandı. Koreli için, Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Milletvekilleri, belediye başkanları, bazı sendika temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan tören, kızı Zühal Koreli ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın konuşması ve saygı geçişinin ardından sona erdi.

Zühal Koreli konuşmasında, “canımız babamız bizim için örnek alınacak muhteşem bir baba, torunları için sıcacık ve sevgi dolu bir dede, rahmetli annemiz için çok iyi ve özel bir eş olmanın yanısıra Kıbrıs genelinde özellikle kendi bölgemiz olan Güzelyurt’ta onurlu duruşuyla ve herkesi içine alabilen büyük ve sevgi dolu kalbiyle mütevazi yaşam tarzıyla her yaşta herkesin sevgili efsane Koreli’si halkımız ile her zaman bütünleşerek işçileriyle birlikte her tür emek ve hak mücadelesinin cesur ve savunucusu ve sözcüsü olmuştur. O büyük bir halk adamıydı” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, Cumhuriyet Meclisi çatısı altında görev yapan, herkesin sevgi ve saygısını kazanmış biri olan merhum İbrahim Koreli’yi son yolculuğuna uğurlamak üzere toplandıklarını kaydetti.

Meclisteki törenin ardından Koreli’nin naaşı, öğlen namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.