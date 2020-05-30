KTAMS, başbakanlık önünde eylem yaptı

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamu yararı gözetilerek 32 yıl önce kurulan İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılması kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başbakanlık önünde eylem yaparak, merkezin kapatılması için girişim başlatıldığını açıklayan KTAMS, hükümete “Bu yanlıştan dönün” çağrısında bulundu.

“İngilizce Eğitim Merkezi Kapatılamaz” pankartının da açıldığı eyleme merkezde eğitim verenlerle, eğitim alanlar da katıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan okuduğu sendika açıklamasında, “Dünya daha yeniye, çağdaşa gidiyor, eğitim merkezlerini destekliyor, güçlendiriyor. Bizim hükümetimiz 32 yıl önce kurulan ve bugüne kadar birçok kamu görevlisinin İngilizce eğitim almasına katkı koyan merkezi kapatma girişiminde bulunuyor. Bu nasıl bir kamu yönetimi anlayışıdır?” ifadeleriyle eleştirdi.

Hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere işaret eden, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasıyla ilgili kendilerine “kira”, “hizmetlerin aksaması” gibi gerekçeler sunulduğunu söyleyen Bengihan, “Hükümet edenlerin görevi mazeret değil, çözüm üretmektir. Hizmetiçi eğitim ve yabancı dil eğitimi kamuda verimliliğin olmazsa olmazıdır. Hükümeti bu yanlıştan geri dönmeye çağırıyor, mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyoruz” dedi.

Güven Bengihan, şu an 122 kamu görevlisinin merkezde farklı seviyelerde dil eğitimi aldığını da belirterek, bu insanların da mağdur edileceğini söyledi.

