7 günde kuzeyde 295, güneyde 16 bin test

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs’le mücadele sürerken, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’ta yapılan test sayısı arasındaki fark dikkat çekiyor.

Özellikle son bir haftadır kuzeyde yapılan test sayısında düşüş gözlemlenirken, 23-29 Mayıs tarihlerini kapsayan 7 günlük sürede sadece 295 test yapıldı.

Güney Kıbrıs’ta ise aynı tarihler arasında 16 bin 314 test yapıldı.

Böylelikle son 7 günde Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs’tan 16 bin 19 daha fazla test yapmış oldu.

Her iki kesimin toplam test sayısına bakıldığında ise 10 Mart-29 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede güneyde 113 bin 534, kuzeyde ise 31 bin 290 test yapıldı.

Vaka oranlarına bakıldığında da kuzeyde toplam sayı 108’de kaldı, güneyde dünle beraber rakam 942’ye yükseldi.



KKTC’de günlük test sayısı 100’ün altında düştü

Kuzey Kıbrıs’a baktığımızda 23-29 Mayıs günleri kapsayan 7 günlük sürede 295 test yapıldı.

23 Mayıs’ta 52, 24 Mayıs’ta 34, 25 Mayıs’ta 24, 26 Mayıs’ta 57, 27 Mayıs’ta 42 ve dün de 86 test yapılırken, son bir haftalık süreye denk gelen 7 günde gerçekleştirilen testlerin tümünün sonucu negatif çıktı.

Dün de vaka tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yapılan 86 testin hastane polikliniklerine giden şahıslara yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini söyledi. Bakan Pilli, dün yapılan 86 testle ülkede şimdiye kadar yapılan test sayısının da 31 bin 290 olduğunu belirtti.

Güneyde kat kat fazla test yapılıyor

Güney Kıbrıs’a bakıldığında ise aynı tarihler arasında yapılan test sayısı Kuzey Kıbrıs’ı yüze katladı.

Güneyde son 7 günde yapılan test sayıları ise şöyle;

23 Mayıs’ta 2 bin 414 test yapıldı, tüm sonuçlar negatif çıktı. Böylelikle güneyde 10 Mart tarihinden 23 Mayıs tarihine kadar ile kez vaka tespit edilmemiş oldu.

24 Mayıs’ta ise bin 953 test sonucunda 8 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

25 Mayıs’ta yapılan 2 bin 128 test sonucunda iki yeni vakaya rastlanıldı.

26 Mayıs’ta da 2 bin 214 testin yapıldı, 2 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.

27 Mayıs’ta yapılan 2 bin 640 test yapıldı ve bir hafta içerisinde ikinci kez pozitif vakaya rastlanmadı.

28 Mayıs’ta ise 2 bin 602 test sonucu, 2 yeni vaka belirlendi.

Sadece dün yapılan test sayısı 2 bin 363

Güney Kıbrıs’ta 29 Mayıs yani dün 2 bin 363 yeni test yapıldığı ve bir yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Güneyde 10 Mart tarihinden 29 Mayıs’a kadar yapılan test sayısının 113 bin 534’e çıktığı açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi, yeni vakanın ülkeye yeni girişlerde yapılan 447 laboratuvar testi sonucunda saptandığını duyurdu.

İlgili kişinin yakın temas kurduğu tüm kişilerin de karantinaya alındığı ve testlere tabi tutulduğu açıklandı.

Sayı 942 oldu

Epidemiyolojik Gözetim Birimi ayrıca yapılan diğer testler hakkında şu bilgileri verdi:

Son 24 saatte 662'si kuaför ve estetikçilerden, 708'i okullardan, 10'u perakende ve inşaat işçilerinden, 74'ü temas takipten, 64'ü savunmasız gruplardan, 184'ü devlet hastanesi laboratuvarlarından ve 254'ü özel işletmelerden olmak üzere toplam 2.363 test yapıldı.

Tüm bu testlerde herhangi olumsuz bir vaka saptanmadı.

Adanın güneyinde bugüne kadar görülen toplam Covid-19 vaka sayısı 942 oldu.

Mağusa Paralimnli Genel Hastanesi'nde biri Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere 3 kişinin tedavi gördüğü, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde de üç hastanın tedavisinin sürdüğü açıklandı.