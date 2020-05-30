Ortak çalışma grubu oluşacak

Rum Bakanlar Kurulu, East Med Boru Hattı için 2 Ocak’ta İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında imzalanan devletlerarası anlaşmayı onayladı ve yasa tasarısı Rum Meclisi’ne sevk edildi.

Politis gazetesina göre; Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, yasa tasarısının İtalya’ya, hazır olduğunda anlaşmaya imza koyması imkanı sunduğunu belirterek, bu konuda henüz net bir yanıt verilmediğini söyledi.

Lakkotripis, devletlerarası anlaşmanın ülkeler arasındaki deniz yetkileri, çevresel konular ve güvenlikle ilgili birtakım meseleleri netleştirdiğini ve ülkeler arasında çalışmayı takip edecek ortak çalışma grubu belirlenmesini öngördüğünü ifade etti.

Höegh LNG hazır

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, sıvılaştırma yüzer tesisi için Rum makamlarına 31 Mart’ta başvuruda bulunan “Höegh LNG” şirketinin, tesis için gerekli boruların döşenmesini de üstlenmeye hazır olduğunu bildirdiğini yazdı.

Haberde, şirketin İcra Başkanı Sveinung Stolhe’nin, Güney Kıbrıs’ın kendilerinin teklifiyle yıllık 100 milyon Euro tasarruf edeceğini ve bu teklifin 2021 yılının ilk 3 ayı içerisinde hayata geçirilebileceğini ilettiği bildirildi.

