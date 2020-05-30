Turizm bir ay daha tatilde

Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının 1 Haziran’dan itibaren ülkeye dönüşlerine 14 günlük karantina şartıyla izin verilmesi kararlaştırıldı. Vatandaşların karantina süresince masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Çalışma izinliler ise 8 Haziran’dan itibaren 14 günlük karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Ancak karantina masraflarını kendileri karşılayacak.

Bakanlar Kurulu daha önceki kararlarında otellerin 1 Haziran’dan itibaren açılmasını kararlaştırmış olmakla birlikte, dün aldığı bir kararla turistlerin ancak 1 Temmuz’dan itibaren adaya gelebileceğini duyurdu. Turistler ‘yüksek’ ve ‘düşük risk’ olarak iki gruba ayrılacak. Yüksek riskli ülke vatandaşlarına karantina şartı getirilecek.

Toplantı 6 saat sürdü

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, toplantıda hava, deniz, kara sınır kapılarından girişlere ilgili çeşitli kararlar alındığını açıkladı. Özersay’ın açıklamasına göre bu kararlar alınmadan önce ülkedeki sağlık altyapısına dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ve Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürünün de toplantının başına davet edildiğini aktaran Özersay özellikle Girne ve Güzelyurt’taki hastane projelerinin tamamlanması konusunda değerlendirmelerde bulunulduğunu anlattı.

Özersay bunların detayının önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından açıklanacağını da dile getirdi.

Toplantıda mali duruma da bakıldığını ifade eden Özersay, bu hastanelerin ne zaman, nasıl, ne kadara bitirilebileceği konusunda değerlendirme yapıldığını ve çeşitli kararlar alındığını kaydederek bunlara dair açıklamaların da Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılacağını söyledi.

Geçen sürede solunum cihazı kapasitesinin artırıldığını anımsatan Özersay, aynı zamanda hastane kapasitesi anlamında sağlık altyapısının geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiğini ifade etti.

Bütün bunlar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde ülkeye girişine izin verilecek kişilerle ilgili kategoriler halinde kararlar alındığını belirten Özersay bu kararları paylaştı.

KKTC’li olanlar 1 Haziran’da giriş yapabilecek

Başbakan Yardımcısı Özersay’ın açıklamasına göre alınan kararlar çerçevesinde, yurt dışında bulunan ve olağan ikametleri KKTC olan yani normal şartlarda KKTC’de yaşayan vatandaşların 1 Haziran’dan itibaren ülkeye girişine izin verilecek. Ülkeye gelen bu vatandaşlar karantinada kalacak, karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Özersay’ın açıklamasına göre, muhtemelen 5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye charter sefer düzenlenecek.

Karantina masrafı cepten

Yine alınan karara göre KKTC vatandaşı olmasalar dahi çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni vb. nedeniyle KKTC’de ikamet ve çalışma izni olanlar, 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelebilecek. Bu kişiler de 14 gün karantinada kalacak ancak karantina masraflarını kendileri ödeyecek. Bu konuda Maliye Bakanlığı bir çalışma yapacak ve bu çerçevede bu kişilere çeşitli karantina seçenekleri sunulacak.

Turistler 1 Temmuz’da gelebilecek

Yine alınan kararlar uyarınca, eğer bugün var olan şartlar değişmez ya da daha iyiye giderse 1 Temmuz’dan itibaren turistlerin ve diğer yabancıların ülkeye gelişine Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği belli şartlar altında izin verilmesi öngörülüyor.

Özersay’ın açıklamasına göre; turistlerin ne şekilde gelebileceği konusunda ana hatlarıyla bir değerlendirme de yapıldı ancak detaylar kesinleşmedi.

Riskli ülkelerin vatandaşlarına karantina

Bu kişilerin hangi ülkeden geleceği önemli bir kriter olması öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre; Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve düşük olduğu ülkeler olmak üzere iki liste yapılacak. Riskin yüksek olduğu ülkelerden gelenlerin önceden PCR testi yaptırmaları ve geldiklerinde karantinaya girmeleri kaydıyla ülkeye girmelerine izin verilebilecek.

Riskin daha düşük olduğu ülkelerden gelenlerin ise 72 saat içerisinde PCR yaptırmaları istenecek ve bu kişilere karantinaya girmeden ülkeye girme izni verilebilecek. Öte yandan tüm bu koşullara ve konunun detaylarına Sağlık Bakanlığı karar verecek.

Pile’de yaşayanlara giriş izni

Konuşmasının devamında, Pile Köyü’yle ilgili bir değerlendirme yapıldığını da dile getiren Özersay hemen her Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun gündeme geldiğini ve Pile’deki mevcut durumdan hükümetin de memnun olmadığını anımsattı.

Özersay’ın açıklamasına göre; ilk etapta KKTC’de işyeri bulunan ya da çalışan Pileli vatandaşlara, işlerini ve işyerini kaybetmeleri adına, PCR testi yapmak ve Kıbrıs Rum tarafına geçmeyeceklerine dair taahhüt vermeleri kaydıyla ülkeye karantina şartı olmaksızın giriş izni verilecek.

Bu çerçevede Pazartesi gününden itibaren köy muhtarı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Pile’de yaşayanlara peyderpey PCR testleri yapılmaya başlanacak.

Cenazelerin getirilmesine izin verildi

Özersay açıklamasında Bakanlar Kurulu üyelerinin her birini vicdanen rahatsız eden, yurt dışında vefat eden vatandaşların cenazeleri konusunda da karar alındığını anlattı.

Alınan karar çerçevesinde, Covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesine 1 Haziran itibariyle izin verildi.

Özersay bunun belli bazı prosedürler çerçevesinde olacağını ancak kendilerinin çok hassas olduğu bu konuda karar üretebildikleri için memnun olduğunu ve vicdanen rahatladığını dile getirdi.

Yeni ekonomik paket yolda

Daha önce hükümet olarak açıkladıkları ilk Ekonomik Tedbir ve Destek Paketi’ne ilaveten, Haziran ortasında ikinci bir Ekonomik Destek Paketi açıklama düşüncesinde olduklarını dile getiren Özersay Bakanlar Kurulu’nda bu konuyu da görüştüklerini anlattı.

Sokağa çıkma yasağı kalkacak

Gece sokağa çıkma yasağının 1 Haziran’da kalkması kararı da alındı.

Öte yandan maske kullanma konusundaki zorunluluk devam edecek. Özersay bununla ilgili, özellikle ülkeye yurt dışından gelenler hakkında yeni düzenlemeler ve açılımlar geleceğini de anımsatarak, maske ve hijyen konusunda herkesi çok dikkatli olmaya çağırdı. Başbakan Yardımcısı Özersay, “Lütfen herkes gerekli hassasiyeti göstersin” dedi.

Personel servisleri çalışabilecek

Alınan kararlar çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına izin verilecek. Toplu taşıma konusunda haftaya açıklama yapılacak.

Spor müsabakaları konusunda Sağlık Bakanlığı, ilgili spor dallarının temsilcileriyle görüşmeler yaparak değerlendirmede bulunacak.

Casinolar imtiyaz ücretleri de dâhil yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla açılmalarına izin verilecek. Toplantıda şans oyunları oynatan yerlerin açılış kriterlerine ilişkin de bir karar üretildi.

KHK’ya atama

Özersay açıklamasında KHK konusunda daha önce Cumhurbaşkanlığında bazı değerlendirmeler yapıldığına işaret ederek, bu değerlendirmelerle de bağlantılı olarak, KHK’nın Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir üye atanmasına gerek kalmaksızın eksik üye ile de toplanabilmesi ve karar almasına olanak sağlayacak bir mevzuat değişikliği kararı alındığını dile getirdi.

Özersay, bu kararın Meclis’e gönderildiğini ve yasalaşması durumunda KHK’nın tıkanan süreçlerinin önünün de açılacağını kaydetti.

Sınıf geçme ve mezun olma

Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nde de değişiklik yapıldı. Buna göre bazı hallerde sınava girerek, bazı hallerde ise ortalamaya bakılarak sınıf geçilmesi ve mezun olunmasına imkan sağlayan özel bir düzenleme yapıldı.

Süpermarketler 22.00’ye kadar açık

Süpermarketlerin kapanma saati dün itibari ile 22.00’ye çekildi. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığına hem süpermarketler hem de bakkallar ve ‘off-licence’ların açılış kapanmış saatleri ve tatil günleri konusunda düzenleme yapma görevi verildiğini de kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 11:51