Satışa çıkarılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy Çiftliğinde bulunan 33 dönüm zeytin bahçesindeki zeytinler, dalından kapalı zarf usulü ile satılacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ilgilenenler, araziyi mesai saatlerinde ziyaret ederek, 18 Kasım saat 11.00’e kadar tekliflerini Çömlekçi Çiftliği’nde bulunan teklif kutusuna atacak.

İhaleyi kazanan firma veya kişi (Alıcı) idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacak. Alıcı, sözleşme konusu ürünü, sözleşmede belirtilen zamanda hasat etmeyi ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacak. İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

Hasat, usulüne uygun olarak yapılacak ve ağaçlara normalin dışında zarar yapıldığı takdirde, alıcı İdareyi tazmin etmekle mükellef olacak. Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan ise idare sorumlu olmayacak.

Alıcı, satış konusu ürünleri kendisi hasat ettikten sonra, dilediği şahsa ve/veya firmaya dilediği şekilde satabilecek.

Canlı hayvan fiyatları açıklandı



Öte yandan Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.Açıklamada, 50 baş kasaplık oğlağın kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı, taban fiyatının 30 TL/Kg olarak belirlendiği yer aldı.Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı ve ödemelerin peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılabileceği bildirildi.Kasaplık satışına sunulan oğlaklar Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilecek.Tekliflerin en geç 19 Kasım Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği yer alan açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.İhaleyi kazananların en geç 23 Kasım Salı güne kadar hayvanları almak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, salı günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararının iptal edileceği kaydedildi.