Bunun adı işkence

Ömer KADİROĞLU

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın, benzeri görülmemiş bir uygulama ile ülkemize gelen yolculara adeta işkence çektirmesi yoğun tepkilere neden oluyor. Çift aşılı yolcular, adaya gelmezden önce internet üzerinden AdaPas ve QR uygulaması yapıyor ve zorunlu olarak bir de form dolduruyor. Buna ilaveten Ercan’a veya Girne limanına geldiklerinde antijen için uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Diyalog’a konuşan yolcular antijen testi için yeterli sayıda sağlık görevlinin bulunmaması nedeniyle bekleme süresinin uzadığını, bunun da tepkilere yol açtığını belirtirken “KKTC hükümeti bu sorunu çözmezse ülkeye turist getiremez” diyor.

Ne dediler…?

Aykut Batıbey

“Kıbrıs’a tatil amaçlı 4 günlüğüne geldik. Tedbir amaçlı gelişte uygulanan kurallar güzel ancak çok fazla evrak isteniyor. Türkiye’den gelmeden bazı evrakları dijital ortam üzerinden hazırladık. Pasaport kontrolü sonrasında evrakların kontrolü falan yapıldı. Biraz zor oldu ve bence bu kadar fazla uğraştırmaktansa istenen belgeleri dijital ortamdan kontrol etmeleri yaşanan kalabalığı önleyecektir.”

Ufuk Okkabas

“Uygulanan sistem pandemi döneminde önemli ancak daha kolay bir hale getirebilirler. Birçok evrak istemişlerdi, onları hazırlayarak geldik ancak online olarak ya da tek evrak ile bu işi kontrol altında tutabilirler.



Elli tane evrak istenmesine hiç gerek yok. Yaklaşık 20 dakika bir işlemden geçerek nihayet adaya girdik ve çocuklarımızla tatilimizi yapabileceğiz.”

Ayhan Aydın

“Tatil için buraya geldik ve bir hafta kadar burada kalacağım. KKTC’ye gelirken birçok evrak istendi ve onları hazırlayıp uçağa bindik. Uçakta ayrı bir form verdiler ve uçaktan indikten sonra yine birçok bürokratik uygulamalardan geçtik. Benim tanıdığın o kadar çok insan var ki sırf bu uygulanan sistem yüzünden buraya KKTC’ye gelmek istemiyor. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok işlem yapılmıyor. 20 dakikaya yakın giriş işlemlerimizi yapabilmek için bekledik. Girişte çok fazla bir kalabalık var ve insanları Pandemi döneminde bu kadar fazla evrak ve bu kalabalıkta uğraştırmanın hiçbir mantığı yoktur.”

Ruşen Şerefhanoğlu

“Ülkeye girişte uygulanan prosedür doğru ancak eksiklikler var. İçerideki manzarayı görünce 15-20 yıl öncesindeki Türkiye gözümün önüne geldi. Ben arkadaşlarımla vakit geçirmek için iki günlüğüne tatil amaçlı geldim. Burada herkes çoluk çocuk ve yaşlılar bir arada evrakları ibraz etmek için bekliyor. Birilerinin buna bir çözüm üretmesi ve yaşanan karmaşayı rahatlatması gerekiyor.”

Meliha Ünver

“Adaya arkadaşlarımı ziyarete geldim. Ülkeye girişte uygulanan sistem nedeniyle çok zorluklar yaşadık. Aşılarımız var, PCR testlerimizi negatif olarak ibraz ettik ancak sanki terörist gibi muamele yapılıyor. Hastalık tabi ki önemli ancak insanlardan bu kadar evrak istenmesi yerine daha kolay sistemlerle bu işkence rahatlatılabilir. Ben bu kadar karmaşa beklemiyordum. Herkes çocuklarıyla ve yaşlı aile yakınlarıyla burada perişan oluyor. İçeride insanlar birbirleri ile kavga ediyor ve acilen bu konuda farklı bir sistem ve daha kolay bir sistem uygulanmalıdır.”

Emir Ruşan

“Doktorum ve burada gerçekleşecek bir sempozyum için 3 günlüğüne adaya geldim. Burada salgını kontrol altında tutmak için bir sistem uygulanıyor ancak yaklaşık 20 dakika süren bir işlemden geçtik. Buraya gelirken bizlerden istenen belgeleri hazırladık ancak kontrol noktasında yeterli personel olmadığı için izdiham yaşanıyor. Bu izdihamı önleyebilmek için personel sayısı arttırırlarsa insanlar zorluk yaşamadan buradan kolayca çıkacaktır. Yolculara hızlı hizmet verecek sayıya personel sayısı çıkartılırsa insanlar da gerilmeden işlemlerini yapabilecektir.”

Gülseven Tatar

“Kıbrıs’a tatil için geldim ve 4-5 gün buradayım. Buraya gelişte uygulanan sistemde çok fazla evrak isteniyor ve bu insanlara işkenceye dönüşüyor. Evrak yoğunluğu nedeniyle sıkışıklıklar yaşanıyor ve insanlar da haliyle geriliyor. PCR yaptırdım 4 aşılıyım ancak buna rağmen sırada beklemek zorunda kaldım. Her şeyim tamam olmasına rağmen bir mühür için yaklaşık 20 dakika bekledim. Bu uygulama dijital ortamda dönerse sıkıntıyı çözmüş olacaklar.”