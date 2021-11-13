Yolcular sıkıntı yaşıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Covid-19 önlemleri çerçevesinde Ercan Havalimanı’nın Gelen Yolcu bölümündeki uygulamaların mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını belirtti. Gelen Yolcu salonunda yapılan evrak kontrolü, antijen testi ve muhaceret işlemlerini yerinde gözlemleyen Bakan Canaltay, işlemlerin uzaması nedeniyle ülkeye gelen turistler, öğrenciler ve vatandaşların sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Canaltay, yolculardan doğrudan veya dolaylı gelen yoğun şikayet üzerine Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Resmiye Canaltay, sağlık çalışanlarının iş yükünün de oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, “Gelen Yolcu” salonunda görevli sağlık çalışanlarının önceki gün 2 bin 500 test yaptığını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nın, KKTC’nin dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu vurgulayan Bakan Canaltay, burada yaşanan olumsuzlukların ülkenin imajına zarar verdiğini belirtti.

Canaltay Ayfodi’de de inceleme yaptı



Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021, 11:02

Öte yandan Canaltay, son günlerde tartışmalara neden olan Büyükkonuk-Kilitkaya Taş Ocağı’nda incelemelerde bulundu.Canaltay, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin çalışma yapılacak alanı belirlediğini, bölge halkı için önemli olan Ayfodi’nin silüetinin değişmeyeceğini söyledi.Canaltay, “Bölgedeki hassasiyet benim de hassasiyetim. Sonuna kadar ekibim çalışmaları yakından takip edecek” dedi.