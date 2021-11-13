Mutlaka aşı yaptırın

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hedeflerin herkesi en kısa sürede aşılamak olduğunu ifade ederken,

ülkede mevsim değişiminin başladığını, her tür hastalığa davetiye çıkardığını, halkın bir pandemi sürecinden geçilmekte olduğunu bir an bile unutmadan davranması gerektiğini söyledi.

Pilli, “Altını çizerek vurgulamak istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır” dedi.

Ali Pilli, aynı zamanda yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı, Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılarla ilgili detayları paylaştı.

Pilli, aşılanma oranı yukarılara çekilebilirse, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemine yük bindirebilecek ağır vaka sayılarının uygun seviyelerde tutulabileceğini söyledi.

Pilli, “Özellikle 12 yaş üzerindeki herkes aşılarını yaptırmalıdır. Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın” dedi.

Yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı

Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı



1. 12-18 yaş aşısız kişiler: Biontech2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler: Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara: 3.doz4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar : 3.doz Biontech5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar: 3.doz Biontech6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar: 2.doz Biontech7. Sağlık çalışanı olup 3.dozun üzerinden 1 ay geçmiş olanlar: 4.doz Biontech