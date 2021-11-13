Satıcılar yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Paket operasyonunda 56 gram en kaliteli tür olan Skunk marka hintkeneviri ele geçirilirken, uyuşturucu satışı yapan Tita Bandong Ndansi Dieunedort ile Adeh Dinga Mirette yakalandı.

Zanlıların uyuşturucu ithal edip, sattıklarına dair tespit yapıldığı açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda PG 657 plakalı aracın durdurularak, arama yapıldığını söyledi. Sürücüsü Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un olduğu araçta satışa hazır paketlenmiş 56 gram Skunk türü hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 12 bin Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro bulduklarını açıkladı. Polis sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Adeh Dinga Mirette’nin gözaltına alındığını ifade etti.Polis memuru, zanlıların ikametgahında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 4 bin 200 TL ve foil kağıtları bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un aranan bir şahıs aracılığı ile 84 gram uyuşturucuyu bin 950 Euro karşılığında Haspolat’ta alıp, satışını yaptığının belirlendiğini anlattı.Polis memuru, yine zanlının aranan şahsın aracılığıyla 84 gram uyuşturucuyu ithal edip, Adeh Dinga Mirette ile birlikte satışını yaptıklarının belirlendiğini söyledi.Polis soruşturma başlattıklarını, aranan bir kişi daha olduğunu belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.