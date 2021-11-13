Sendika kararlı

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, örgütlü olduğu Gazimağusa Belediyesi’nde maaş ve ek mesailerin ödenmemesi gerekçesiyle grev başlattı.

Belediyenin hizmetlerinin ve gelirlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için genel grev yerine her gün belediyenin 2 biriminde 08.00-12.00 saatleri arasında 4 saat grev yapıldı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, dün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşmesinin ardından önceki gün başlayan grevle ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.



Özüşen, maaş ödemeleri ve ek mesailerle ilgili taahhütname olmasına rağmen 5 aylık ek mesailerinin ödenmediğini belirtti.Özüşen, aybaşında 200 kişinin maaşının ödenmediğini, 15’te bir ödeme alan işçilerin de dün ödenmediğini, belediyenin şirketinde çalışan ve ayın 28’inde ödenmesi gereken 100 kişinin de maaşlarını alamadığını, gündelikçi çalışan 50 kişinin 2 aydır ödenmediğini ifade etti.Özüşen, Belediye Başkanı İsmail Arter ile durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade etti.