Dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı İsmet Özer Balta, Türkiye’nin çeşitli yörelerinin Lions Kulüp Federasyonları genel yönetmenleri, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Geçmiş Dönem Başkanı Ezcan Özsoy’u kabul ederek görüştü.

Tatar kabuldeki konuşmasında, yıllardır Lions örgütlerinin faaliyetlerini takip ettiğini ve Türk Lions Kulüpleri’nin Kıbrıslı Türklere olan desteğini gördüğünü dile getirerek siyasi anlamda yapılan tüm haksızlıklara rağmen Kıbrıs Türk halkının çağdaş medeniyet seviyesinde, bütün dünyayla bağlantısının olduğunu belirtti.



Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi olduğunu; kurum ve kuruluşlarıyla dünyayla ilişkilerin sürdürebilecek düzeyde ve kültürde olduğumuzu dünyanın gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği ile bir antlaşmanın olabileceğini vurguladı.İsmet Özer Balta da, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC’ye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, burada bulunan Lions derneklerine geçmişte olduğu gibi gelecekte de destek vermeye çalışacaklarını ve ortak hareket etmeyi amaçladıklarını söyledi.