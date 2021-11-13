37 sabıkası var

Lefkoşa’da meydana gelen dolandırıcılık suçundan dolayı yargılanmak üzere polis hücrelerinde bekleyen ancak bir fırsatını bularak firar eden Veysal Akpınar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Firar ettikten 16 gün sonra Girne’de tespit edilerek yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada zanlının soygun ve sahtekârlıkla para temini suçlarından dolayı teminat emri gereği tutuklu bulunduğu hücreden kaçtığı belirtildi. Duruşmada zanlının 37 sabıka kaydı olduğu açıklandı.Soruşturmayı yapan polis, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 11.40'da Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin vermiş olduğu teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan Veysal Akpınar’ın gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının 3 Kasım 2021 tarihinde Girne'de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 8’i askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçu olmak üzere 37 sabıka kaydı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.