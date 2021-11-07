‘Siper’ ateşlendi

Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir, "Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz" dedi.
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