KKTC sessiz ve tepkisiz

Rum Yönetiminin, İsrail’le işbirliği halinde Yeşil Hat boyunca yerleştireceği termal kameraların sadece insan ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı değil, aynı zamanda askeri amaçlı özelliklerinden söz ediliyor. KKTC yetkililerinin sessiz ve tepkisiz kaldığı bu gelişmenin aslında büyük bir önem taşıdığı ve Rum ordusunun yıllardan beri üzerinde çalıştığı kaydedildi.

AKEL’in “kontrol İsrail’de olacak” diye gizli tepki verdiğini yazan Rum basını, bu yeni teknoloji sayesinde İHA’ların da denetlenebileceğini yazdı.

Fileleftheros “sessiz tepkiler, illa sistem üreticisi ülke ile alakalı değil, keza üretici hangi ülke olsa bu geçerli olacaktı, personeli yerli olacak olmasına rağmen kontrolünün Kıbrıslılarda olmayacağı ile alakalı. En azından yüz yüze tartışmalarda dile getirilen tutum, bunun FRONTEX aracılığıyla Avrupa Birliği şemsiyesi altında olmasının tercih edildiğidir” ifadesine yer verdi.

Rum Savunma Bakanlığı’nın en azından 2015’ten beridir ihaleye çıkmak istediğini hatırlatan gazete ilk başta ihaleye tek bir şirketin katılması yönünde bir niyet olmasına rağmen nihayetinde İsrail’in ilgili devlet birimine başvurularak sistemin üretim, montaj ve izleme prosedürünü yerine getirebilecek şirketler önermesinin istenmesi üzerine ihaleye 4 şirketin katıldığını yazdı.

Gazete “Rum Milli Muhafız Ordusu” Basın Sözcüsü Hristos Pieris’in sistemle ilgili “günde 24 saat aktif olacak ve gerek Milli Muhafız Ordusu’na gerek polise gerek itfaiye ve diğer devlet birimlerine suç, kaçakçılık vb. konularda görüntü sağlayacak” dediğini hatırlattı, şunları yazdı:

“Bu, Milli Muhafız Ordusu’nun özellikle kriz dönemlerinde gafil avlanma konusunda daha az risk altında olacağı anlamına geliyor çünkü (sistemin) asker, silah sistemi vb. her türlü hareketi kaydedeceğine kesin gözüyle bakılıyor.”

‘Öteki taraftan tepki gelmedi’

Pieris’in, Rum Savunma Bakanlığı’nın tamamen, “ateşkes hattının gözlenmesiyle ilgilendiğini” söylediğini belirten gazete “oysa işleyecek sistemin gerek mülteci, gerek yasa dışı alış veriş, gerek kaçakçılık, gerek başka yasa dışı faaliyet saptadığında otomatikman diğer ilgili birimlere bildireceği düşünülüyor. Sistemin, 27 ay içerisinde tamamen operasyonel hale getirilmesi bekleniyor. (Pieris) Fileleftheros’un İsrail ile anlaşma imzalanması ile ilgili başka bir sorusuna karşılık öteki taraftan tepki gelmediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Yunanistan da kullanıyor

Habere göre Yunanistan da sınır bölgelerinde yaklaşık 190 kilometrelik alanı kontrol edeceği izleme sistemi uyguluyor. Sınır ötesindeki hareketleri de gece/gündüz izleme olanağı bulunan sistem yalnız merkezî değil sınır yakınındaki devriyelere de görüntü gönderiyor. Meriç başta olmak üzere diğer bölgelerde mülteci akışı izleniyor.



Rum Savunma Bakanı Kostas Petridis, Korno’da yaptığı açıklamada bakanlığının politikasının ana bacağının, RMMO’nun bütün düzeylerde teknolojik açıdan geliştirilmesi olduğunu, bu nedenle askere alımların, itaatsiz seferilerin takibinin teknoloji ile yapıldığını söyledi, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında önceki gün imzalanan anlaşmanın da bu kapsamda olduğunu ekledi.Gazete bazı AB ülkelerinin uydular ve İHA’lar aracılığıyla sürekli elektronik gözlem ve üye ülkeler arası bilgi teatisi ağı olan EUROSOUR’un da kapsamı altında olacağını yazdı.Alihtia “Yeşil Hat İle İlgili Sistem Milli Muhafız Ordusu’nu Teknolojik Açıdan Yükseltiyor” başlıklı haberinde Pieris’in İsrail ile önceki gün alım anlaşması imzalanan sistemin ilk parçalarının teslim alınmasına önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladığını yazdı.

Karşımızda Türk ordusu var

Habere göre sistemin RMMO’nun kurulacak özel birimi tarafından kullanılacağını, kurulumunun tamamlanmasından sonra İsrail’in sisteme ve personel eğitimine hiçbir katılımı olmayacağını savunan Pieris “Bu, Savvas Angelidis’in Savunma Bakanlığı döneminde başlatılan bir prosedür. Bu sistemin öncelikli rolü Milli Muhafız Ordusu’nun operasyonel açıdan hazır durumda olmasıdır çünkü karşımızda tam teşekküllü bir ordu var ve herhangi istenmeyen bir durumu göğüsleyebilmemiz için her an olanların görüntüsüne sahip olmalıyız” dedi.

RMMO’dan emekli korgeneral Andreas Pendaras Rum Yönetiminin “drone’lar (İHA) ve termal kameralar gibi elektronik imkânlardan oluşan” bu sistemi tercih etmekle çok doğru yaptığını söyledi.

Haberde İsrail ile bu konuda anlaşma imzalanmasına sadece “ülkenin ulusal güvenliğini ilgilendiren ciddi soru işaretleri yarattığı” gerekçesiyle AKEL’in tepki gösterdiği ve Rum yönetiminin anlaşma konusunda ortaya çıkan bütün ciddi sorulara cevap vermesi için meseleyi Rum meclisinin ilgili komitesinin gündemine yazdırdığı belirtildi.