Lefkoşa ilk sırada

KKTC’de son 24 saatte toplam 19 bin 764 test yapıldı, 94'ü yerel, 108 pozitif vakaya rastlandı, 131 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 31’inin Lefkoşa, 20’sinin kişi Girne, 26’sının Gazimağusa, 5’inin İskele, 6’sının Güzelyurt, 6’sının da Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

KKTC’de Covid-19 ile ilgili olarak dün açıklanan diğer veriler ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.630.964

Toplam Vaka Sayısı: 23.292

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.812

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1331

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı : 184

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 364

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6431

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.995

Güneyde 174 yeni vaka, bir ölüm

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 46 bin 157 test neticesinde 174 yeni vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 83 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 576’ya vaka sayısı ise 125 bin 814’e yükseldi.