Yeni dönem zor geçecek

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (KITSAB), 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Başbakan Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri ve Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de katıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odasında (KTSO) gerçekleştirilen Genel Kurul’da genel başkanlığa yeniden Orhan Tolun seçildi.



Orhan Tolun genel kurulda yaptığı konuşmasında “Yeni yönetim bizi salgın sonrası turizmine taşıyacak, yeni zorlukları göğüslememize ve değişime uyum sağlamamıza yardımcı olmak için mücadele verecektir” dedi.Salgın sonrasında turizmin daha zor ve daha değişik olacağına dikkat çeken Tolun, müşterilerin daha özel hizmetler bekleyeceğini ifade ederek hem acenteler, hem sektör, hem de ülkenin bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu ifade etti.Orhan Tolun konuşmasında “Bu değişime ayak uydurmaya çalışırken acentelerimizin birliğini ve dayanışmasını sağlamak hepimiz için büyük önem taşıyor. Yeni dönemde başlıca görevimiz, bu yenilenmeyi doğru şekilde yapmak için çalışmak olacaktır. Gerek sektörümüzün paydaşları, gerekse hükümetlerle kuracağımız ilişkiler, özellikle bu amaca dönük olacaktır. Yeni dönem, çok daha zorlu geçecektir ama birlik ve bütünlük içinde bütün bu zorlukları aşacağımıza inanıyor; genel kurula katılım gösteren tüm birlik üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.