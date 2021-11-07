Mevduat miktarında fark büyük

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs, 1974’te ele geçirilen büyük fırsata rağmen ekonomik alanda başarılı olamadı. Rumlardan kalan konut ve arazilerin büyük bir kısmının satılması, eşyaların kullanılması, narenciye ve zeytin bahçelerinin hazır bulunmasına karşın, KKTC kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşamadığı gibi, vatandaşların ekonomik durumu da Rumların oldukça gerisinde kaldı.

Barış harekatı sonrasında 200 bin Kıbrıslı Rum kuzeydeki her şeyi bırakarak güneye geçtikten sonra ciddi bir sıkıntı yaşadı. Fakat daha sonra planlı bir ekonomik politika sayesinde hemen her alanda büyük gelişme yaşadı.

Rumlar turizmin yanı sıra narenciye, zeytin, harnup, hellim gibi gıda maddelerinin üretim ve ihracatında, kuzeyden çok daha iyi noktaya geldi.

Bankaların iflası

Kıbrıslı Rumlar 2013 yılında bankaların iflas etmesi sonrasında ikinci büyük darbeyi yedi. Yaklaşık 20 milyar dolarlık mevduatın buharlaşması üzerine büyük bir kriz daha yaşandı.



Ancak; bir yandan Avrupa Birliği’nin yardımları, diğer yandan dıştan yatırımcı davet edilerek ekonomik alanda başlatılan seferberlik sayesinde krizin etkisi 3-4 yıl içinde hafifletildi.Rum Yönetimi, yine AB’nin yardımları ve diğer ekonomik sektörlerden elde edilen destekle pandemi sürecini de, Kıbrıs’ın kuzeyine göre çok daha rahat bir şekilde atlattı.Eylül 2021 itibarıyla Rum bankalarında biriken mevduatların toplamı da 41 milyar 219 milyon Euro’ya ulaştı. Kuzeydeki mevduatların toplamı ise Euro bazında 4 milyar 730 milyon oldu.Eylül ayında sadece güneye yerleşen yabancıların mevduatlarında 2 milyar 121 milyon Euro’luk artış görüldüğü kaydedildi.

Kredilerin tutarı

Güney Kıbrıs’ta Eylül ayı itibarıyla toplam kredilerin miktarı 29 milyar 592 milyon Euro iken Kuzey Kıbrıs’ta 3 milyar 246 milyon Euro civarında gerçekleşti.

KKTC’de kredilerin TL bazındaki miktarı Eylül 2021 itibarıyla 36 milyar 356 milyon, Euro bazında ise 3 milyar 246 milyon oldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021, 06:09