Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl Girne Acapulco Otel’de düzenlenen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası 3. Liderlik Akademisi programına katılarak konuşma yaptı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da açılış konuşmalarını yaptığı programa, Türkiye’nin çeşitli illerinden odalar birliği meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler ve akademisyenler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’den gelen heyeti KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen tüm çalışmalarla Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da, hava sahasında, haklarımızı ve milli menfaatimizi koruyarak daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hedeflendiğini vurguladı.

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak üzere Glasgow’da yapılan konferansa atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu konuda bizlerin de yapacakları vardır. KKTC cennetten kopma bir yerdir. Maraş açılımının yaptığı katkılarla Gazimağusa, Girne’miz ve diğer bölgelerimiz, mavisiyle yeşiliyle kültürüyle tarihiyle fevkalade önemli bir turizm yeridir” dedi.

Üniversite sektörüne de değindiği konuşmasında, KKTC’nin bir marka olan üniversite eğitim sektörünün ekonomiye yaptığı katkıya işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin getirdiği sorunların aşılanmayla aşılacağına inanç belirtti.

Azerbaycan Zafer Günü Resepsiyonu



Öte yandan 8 Kasım Karabağ Zafer Bayramı dolayısıyla Girne’de "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi.Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyetinin düzenlediği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekili Zorlu Töre, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, KKTC ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada “Azerbaycan ile “gardaş” ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yıllardan beri ülkeye gelip yerleşmiş kardeşlerimiz var ve onlarla bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.Karabağ’ın bağımsızlığının birinci yıl dönümünde, zulümden kurtulmanın ve bunu bir arada kutlamanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan’ın zaferi, bizim de zaferimizdir. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti ve bizim bu bölgedeki varlığımızı sürdürebilmemiz, aynı soydan gelen üç devlet olarak birlikte mücadele etmemiz, Türk coğrafyasına da güç vermektedir. Azerbaycan’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları; bizim de Doğu Akdeniz’de aynı milletin evlatları, dini, dili ve aynı tarihi paylaşan devletler olarak bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadelede yine bir aradayız. Aramızdaki bağın pekişmesiyle varlığımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Hellim konusunda açıklama

Bu arada Cumhurbaşkanlığı hellim konusunda açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup yazarak Kıbrıslı Türklere çıkarılan zorluklara dikkat çektiği berlirtildi.