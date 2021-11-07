Üst düzey katılım oldu

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılış Töreni; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, misafir üniversite yetkilileri, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.
GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Moldova Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Marin Domente, USPİİStere Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic, GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar, Rektör Prof. Dr. Ali Haydar, Rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler ve basın mensupları katıldı.
Haydar: Örnek bir üniversiteyiz
GAÜ’nin ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ temalı filmi ile GAÜ Tanıtım Filminin gösterildiği törende açılış konuşmasını GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Haydar şöyle konuştu;
Akpınar: Engellere rağmen başardık
GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise sözlerine başlarken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daha önceki zamanlarda GAÜ’yü ziyarete geldiği sırada bir konuşmasının videosunu sundu. Akpınar, Çavuşoğlu’nun önceki zamanlarda GAÜ’de yaptığı konuşmasında “GAÜ zor şartlarda yurt dışında Rum kesiminin ve Yunanistan’ın tüm engellemelerine rağmen büyük bir başarı kaydetmiştir. Bugün GAÜ eğitiminde olan kalitesiyle tüm dünyada bilinen tanınan ve istenen bir üniversite haline gelmiştir. KKTC için bu durum her açıdan çok önemlidir” sözlerine atıfta bulundu.
Plaketler sunuldu
Akademik yıl açılış töreninde, Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun temsilcisi Serhan Aktunç’a, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Çamsarı’yı, Moldova Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Marin Domente’ye ve USPEE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic’ plaket takdimleri gerçekleştirildi.
Keskem tras olmaya gitsem universiteye ki baska akilli görevi kalmadi