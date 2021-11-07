Üst düzey katılım oldu

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılış Töreni; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, misafir üniversite yetkilileri, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Moldova Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Marin Domente, USPİİStere Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic, GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar, Rektör Prof. Dr. Ali Haydar, Rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Haydar: Örnek bir üniversiteyiz

GAÜ’nin ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ temalı filmi ile GAÜ Tanıtım Filminin gösterildiği törende açılış konuşmasını GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Haydar şöyle konuştu;



“Bugün Üniversitemiz 200’ü aşkın program tecrübeli akademik kadrosu ve teknolojik altyapısı ile örnek bir üniversite durumundadır. 135 farklı ülkeden gelen öğrencimiz ile üniversitemiz farklı kültürlerin buluştuğu bir merkez haline gelmiştir. 50. Yılımıza doğru emin adımlarla yürürken pandemi sürecinin de etkisiyle dünyada yükseköğretimdeki değişimin ivme kazanması bizlerinde bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlama gerekliliğini doğurmuştur. Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılı açılışını ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ teması ile gerçekleştiriyor”.

Akpınar: Engellere rağmen başardık

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise sözlerine başlarken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daha önceki zamanlarda GAÜ’yü ziyarete geldiği sırada bir konuşmasının videosunu sundu. Akpınar, Çavuşoğlu’nun önceki zamanlarda GAÜ’de yaptığı konuşmasında “GAÜ zor şartlarda yurt dışında Rum kesiminin ve Yunanistan’ın tüm engellemelerine rağmen büyük bir başarı kaydetmiştir. Bugün GAÜ eğitiminde olan kalitesiyle tüm dünyada bilinen tanınan ve istenen bir üniversite haline gelmiştir. KKTC için bu durum her açıdan çok önemlidir” sözlerine atıfta bulundu.

Plaketler sunuldu

Akademik yıl açılış töreninde, Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun temsilcisi Serhan Aktunç’a, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Çamsarı’yı, Moldova Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Marin Domente’ye ve USPEE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic’ plaket takdimleri gerçekleştirildi.

