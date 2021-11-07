Annita büyüledi

Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Lyubomir Todorov’un, Kıbrıs sorununa iki kesimli iki toplumlu federal çözüm bulunması çabalarına destek belirttiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi Bulgaristan Büyükelçisi Todorov’un, Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Todorov, görüşme sırasında Maraş’ta olduğu gibi “tek taraflı faaliyetlerin” Bulgaristan tarafından kabul edilmediğini dile getirdi.



Rum Meclis Başkanı Dimitriu ise ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Bulgaristan’a teşekkürlerini sunarken, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlaması hedefine yönelik bağlılıklarını yineledi.Dimitriu, aksi gidişata yönelik taleplerin ne Kıbrıs Rum tarafı ne de Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını savundu.İki yetkili arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve bu iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi konusu da ele alındı.