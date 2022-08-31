Son 6 haftanın en hızlı yükselişi

Petrol fiyatları, Libya'daki çatışmalar, OPEC'in arz kesintisi baskısı ve Avrupa'da doğalgaz talebinin artması nedeniyle yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretimi azaltacağı beklentisi, Libya’daki çatışmalar ve Avrupa’da tırmanan doğalgaz fiyatlarının talebi artırması nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Fiyatlarda arz endişeleri ve talep artışı beklentileri nedeniyle son altı haftanın en yüksek artışı gerçekleşti.

Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) haftanın açılış seansında yüzde 4,2 artarken sonrasında varil başına 97 doların altında işlem gördü. Geçtiğimiz haftayı 100 dolar seviyelerinde kapatan Brent Petrol ise bugün 104 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Libya’daki arz kesintileri endişeleri petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Libya’nın başkenti Trablus’ta cumartesi meydana gelen çatışmada 32 kişi öldü.

Dünyanın önemli petrol üreticilerinden olan Libya’da petrol üretimine çatışmalar nedeniyle zaman zaman ara verildi. Libya’da gerçekleşen çatışmalara rağmen ulusal petrol şirketi dün günde yaklaşık 1,2 milyon varil üretim bildirdi.

OPEC’in arz azaltma baskısı sürüyor

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) önde gelen üyesi Suudi Arabistan da üretimi azaltabileceğine dair uyarıda bulundu. OPEC Başkanı Bruno Jean-Richard Itoua da petrol üretimini azaltmaya sıcak baktığını söyledi.

Örgüte bağlı ülkeler 5 Eylül’de toplanıp konuya ilişkin kararlarını verecek. İttifaktaki diğer devletlerin de üretimi azaltma konusunda destek verebileceği düşünülüyor.

Doğalgaz kesintileri talebi artırıyor

Küresel ekonomideki durgunluk endişeleri ise petrol fiyatlarında aşağı yönlü basınç oluşturan tek etken. Ancak Rusya’nın doğalgaz arzını düşürmesi ve Avrupa Birliği’nin Moskova’ya getirdiği kısıtlamaları artırması nedeniyle Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji krizinin petrol talebini artırması fiyatları artırıyor.

Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin doğalgaz erişiminde yaşadığı sorunlar nedeniyle alternatif enerji ürünü petrole olan talebin artması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yapıyor.