Ortak gurur 100 yaşında

Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü KKTC’de kutlandı. Yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Bulvarı’ndaki geçit törenine aileleriyle birlikte katılan çocuklar bayram coşkusu yaşadı.

Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nda ve Dr. Fazıl Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlendi. Törenlere devlet erkanı, askeri üst düzey yetkililer, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'nda yapılan törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi, Anıt Özel Defteri imzalandı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başladı.

Tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın konuşması, Cumhurbaşkanın konuşması ve resmigeçitle son buldu.

Gazimağusa'da iki tören

Gazimağusa’da Zafer Anıtı ile İsmet İnönü Bulvarında iki ayrı tören yapıldı. Zafer Anıtındaki tören 18.00’de başladı, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son buldu. İsmet İnönü Bulvarındaki tören ise saat 18.30’da İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayıp, tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişiyle tamamlandı.

Tüm ilçelerde zafer coşkusu

Zafer Bayramı töreni Girne Atatürk Anıtında saat 16.30’da yapıldı. Çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanması, konuşma, şiir ve tören geçişiyle tamamlandı.

Güzelyurt’taki tören saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer aldı. Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törenin ardından müze önüne geçildi ve tören birlikleri denetlendi. Tören, şiir ve resmigeçit ile tamamlandı.

İskele’deki tören ise saat 16.00’da Ecevit Meydanı’nda yer aldı. Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Konuşmalar, halk dansları gösterisi ve şiirlerle devam eden tören geçişi ile sona erdi.

Lefke’deki tören de saat 18.00’de Lefke Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Akdoğan, Geçitkale ve Mehmetçik’te de törenler düzenlendi.