Ömer KADİROĞLU

Yaz tatilinin son günlerinde öğrencilerin yanı sıra ailelerin ‘okula dönüş’ heyecanı başladı. Devlet okullarında dersler bu 12 Eylül’de başlayacak.

Ekonomik kriz, Ukrayna savaşı ve dövizdeki yükseliş nedeniyle; tüm tüketim malzemelerinde olduğu gibi kırtasiye çeşitlerinde meydana gelen fiyat artışları bu yıl ailelerin bütçelerini zorlayacak.

Diyalog muhabirinin yapmış olduğu araştırmaya göre; ilkokula giden bir öğrencinin günlük üniforma ve spor kıyafetinin toplamı 800 lirayı buluyor.

Buna kırtasiye masrafları da eklenince rakam daha da büyüyor. Anaokulu öğrencileri için de okul yönetimi tarafından istenen kıyafetlerin tutarı 750 lira civarında. Okul çantalarının fiyatı ise 69 liradan başlıyor, bin liraya kadar çıkıyor.

Üniforma fiyatları arttı

Öğrencilerin eğitim gördükleri okullar tarafından belirlenen eşofman takımı, gömlek, kravat, pantolon, mont gibi kıyafetleri alma zorunluluğu bulunurken, formaların fiyatı okuldan okula değişiklik gösteriyor. Lise formaları bin 720 ile 2 bin 225 lira arasında değişen fiyatlara mal olurken, ilkokul kıyafetlerinin maliyeti ise 800 ile 900 lirayı buluyor. Anaokulu kıyafetleri de 750 ile 800 TL arasında değişen fiyatlarla alınabiliyor.

En ucuz çanta 70 lira

Okul çantaları marka ve kalitesine göre geçtiğimiz yıl 30 lira ile 450 lira arasında fiyatlara satılırken, bu yıl 69 TL’den başlayıp bin liraya kadar yükseliyor. Her bütçe için uygun fiyatta çanta mevcut olsa da ucuz olanlarının çok küçük olması nedeniyle anasınıfı çocuklarına hitap ediyor. Beslenme çantaları ve suluklar ilkokul öğrencileri için önem taşırken, bu ürünler de fiyat olarak aynı şekilde yükselebiliyor. Su matarası geçtiğimiz yıl en az 20 lira, en çok 169 lira iken, bu yıl 30 liradan başlayıp 400’ e kadar değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Tek bir silginin fiyatı ise 10 liraya kadar çıkabiliyor.

Okul masrafının büyük bölümü kıyafetlere gidiyor

Okulların belirlediği eşofman, gömlek, kravat, pantolon gibi kıyafetlere; liseler için bin 720 ile 2 bin 225, ilkokullar için 800 ile 900 ve anaokulları için 600 ile 700 lira arasında paralar ödemek zorunda kalan veliler bununla da kurtulamıyor. Bir defter en az 5, en fazla 100 lira gibi fiyatlara satılırken, cüzdanların fiyatı ise marka ve modeline göre 10 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Masraflar arasında kalemlik, not defteri, güzel yazı defteri, kalem boya, pastel boya daha çok listelerde yer alıyor.

2022 yılı fiyatları

Çanta: 69 TL- 1000 TL

Suluk : 29 TL – 400 TL

Defter: 5 TL – 100 TL

Kalem Cüzdanı: 20 TL – 400 TL

Kalem: 0.50 Krş – 10 TL

Kalem Boya: 10 TL – 200 TL

Silgi: 1 TL – 10 TL