Makas ve delici aletle saldırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da gece yarısı sarhoş bir vaziyette bağırıp çağırıp çevreyi rahatsız eden Mehmet Mavideniz, adeta terör estirdi.

Zanlı şikâyet üzerine olay yerine giden polis memurlarına makas, delici alet ve demir park tabelasıyla saldırdı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, detaylar aktarıldı.

Zanlının önce olay yerine giden iki polise makas ve delici aletle saldırdığı; birini kesici aletle göğüs ve sırtından, diğerini de makasla göğsünden yaraladığı belirtildi.

Zanlının hızını alamayıp demir park tabelasıyla polis aracına vurarak camlarını kırdığı açıklandı. Zanlının daha sonra olay yerine giden 3 polis memuruna da makasla saldırdığı; kollarından ve ellerinden yaraladığı ifade edildi.

8 ayrı suçlama

Hakkında ‘yaralama’, ‘kasti hasar’, ‘korkutmak maksatlı silah taşıma’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’, ‘polisi darp, görevinden men’, ‘sarhoşluk’, ‘rahatsızlık verme’, ‘uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 30 Ağustos 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da Lala Mustafa Paşa Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Mehmet Mavideniz’in alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığı için kendisini suçüstü hali gereği tutuklamaya çalışan polis memuru A.G.’nin sırtına ve göğüs kısmına kesici alet soktuğunu belirtti. Polis, zanlının A.G.’nin göğsünde morluk ve kızarıklık, sırtında ise 15 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Polis, tutuklanmaya direnen Mehmet Mavideniz’in demir park tabelası ile polis aracının sağ arka kapı camına vurarak, kırdığını, tekme atarak da sağ ön çamurluğu ezdiğini açıkladı. Polis, zanlının polis çavuşu C.Ö.’nün de sağ göğüs altına makas soktuğunu, göçük, doku hasarı ve 20 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.



Güçlükle tutuklandı

Polis, zanlının daha sonra olay yerine giden polis memuru M.Ş.’nin koluna makasla vurup kesi oluşmasına neden olduğunu, polis memurları B.E. ile E.A.’nın da ellerinde 2’şer santimlik kesi oluşmasına sebep olup, yaraladığını anlattı.

Polis, zanlının makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Mehmet Mavideniz'in saldırıda kullandığı makas ve demir park levhasının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, olay anına ait kameraların inceleneceğini, görgü tanıklarından ifade alacaklarını, olayda kullanılan ancak tespit edilemeyen delici aletin arandığını açıkladı. Polis, soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.