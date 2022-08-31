Üst düzey  katılım oldu 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik kabulü yaptı.

Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alan tebrik kabulünde, Büyükelçi Başçeri’ye Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

Tebrik merasimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş dernek temsilcileri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

