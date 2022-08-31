Balistik inceleme yapılacak

Aldığı ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Lefkoşa’da İsrafil Felek’e ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada silah ve mermi bulunurken, Felek gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarı. Duruşmada silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve İsrafil Felek’in sorumluluğunda bulunan Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada İsrafil Felek’in yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında bir adet seri numarası tespit edilemeyen Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyette ve içerisinde 8 adet 9 mm çapında mermiler bulunan şarjör bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tabancaya balistik inceleme yapılması gerektiğini ifade ederek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.