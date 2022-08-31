6 aylık turizm geliri  835 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ın, bu yıl turizmde önemli gelişmeler kaydettiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre; yılın ilk yarısında güneye giden turist sayısı bir milyon 600 bine ulaştı.

Yılın ilk altı ayındaki turizm gelirinin ise 835 milyon 700 bin Euro’ya ulaştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının ilk altı ayında ise turizmden 258,8 milyon Euro gelir elde ettiğini anımsatan Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının Haziran ayında 135,8 milyon Euro olan turizm gelirinin, 2022 yılının Haziran ayında yüzde 115,5 artarak 292,7 milyon Euro’ya ulaştığını vurguladı.

Gazete Güney Kıbrıs’ın turizm tarihindeki en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019 yılıyla kıyaslandığında, Haziran ayındaki gelişlerin 2019’un yüzde 73’üne, turizmden elde edilen gelirlerin ise 2019 yılı Haziran ayının yüzde 83,5’ine ulaştığını ekledi.

İngilizler ilk sırada

Güney Kıbrıs’ı ziyaret turist sıralamasında ilk sırayı yüzde 38 ile İngilizler alıyor. Sadece Temmuz ayında 173 bin 874 İngiliz vatandaşı güneyde tatil yaptı.

Temmuzda bunu 38 bin 269 ile İsrail, 21 bin 285 ile Polonya, 21 bin 280 ile Alman vatandaşları izledi.