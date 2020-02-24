Rahatladık

Çiğdem AYDIN

Dubai tatilinden dönen ve yüksek ateş şikâyetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantinaya alınan 74 yaşındaki kadının tahlil sonuçlarının negatif çıkması herkesi rahatlattı. Özellikle hasta yakınları dün güzel haberi alınca adeta bayram yaptı.

Diyalog’a konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen corona virüsüne karşı etkili önlemler almaya devam edeceklerini belirtirken, bundan böyle tahlillerin KKTC’de yapılabileceğini söyledi. Pilli, gerekli cihazların Türkiye tarafından hibe edileceğini kaydetti. Bu arada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da Lefkoşa’da karantinaya alınan hastada corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı ve “Hepimize geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

Bakan Pilli: Halkımız rahat olsun

Kuzey Kıbrıs’ta önceki gün 75 yaşındaki kadının corona virüsü şüphesiyle karantinaya alınması paniğe neden olurken, dün gelen tahlil sonuçlarının negatif çıkması herkesi rahatlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanın kan örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini sonuçların dün öğle saatlerinde geldiğini ve negatif çıktığını söyledi.

Pilli, KKTC’de Corona virüsü vakası bulunmadığını vurguladı.

Bakan Pilli, 74 yaşındaki kadın hastayla ilgili pnömoni (zatürre) tedavisine devam edildiğini bildirirken, 15 gün önce söz konusu hastayla birlikte Dubai turuna katılan ve bir hafta önce KKTC’ye dönen diğer kişilerde de corona virüsü şüphesi bulunmadığını kaydetti.

Bakan Pilli, corono virüsü testi için gerekli kitlerin de dün sabah saat 10 itibariyle ellerine ulaştığını ifade etti. Bakan Pilli,” Testler artık KKTC’de de yapılabilecek, halkımız rahat olsun” dedi.

Gürkut: Hepimize geçmiş olsun

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da Lefkoşa’da karantinaya alınan hastada corona virüsü testinin negatif çıktığını ancak tehlikeye karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Dr. Özlem Gürkut, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemize ve insanımıza güvenmeliyiz. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı düzeltmek için bilimi rehber almalı, eleştiri ve işbirliğine açık olmalıyız.

corona virüsü tehlikesi tüm dünya gibi bizim için de geçmiş değildir. Önemli olan bilimsel verilere dayalı önlemleri artırmak, uygulamak ve yine de hazırlıklı olmaktır.

Hastamızın corona virüsü testinin negatif çıkmasına yani bu virüse rastlanmamış olmasına en çok sevinenlerdenim. Bu süreçte durumun aydınlanması için, hastamızın tedavisi için herkes panik yaşarken canla başla çalışan sağlık ekibine de çok ama çok teşekkür ederim.

Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu bilmeli, gereken önlemleri almalıyız. Hepimize geçmiş olsun.”