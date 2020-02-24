162 sürücüye ceza yazdı

Lefkoşa ve İskele polis müdürlükleri, sorumluluk sahalarında önceki akşam asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 80 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Sigortası olmadığı tespit edilen 6 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde de bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 280 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 82 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.