Ciddi uyarı

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, “Kıbrıs sorununa doğru çözümün Kıbrıslı Türklerin izole edilmesiyle olacağına inananlar yanlış yapıyor” dedi.

Haftalık Kathimerini gazetesinin haberine göre; İngiliz Yüksek Komiseri ayrıca Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk ordusu arasında ‘doğrudan temas’ önerdi ve bunun KKTC’yi tanıma anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Lillie özetle şunları söyledi:

“BM Güvenlik konseyinde benimsenen en iddialı karardır çünkü Milli Muhafız Ordusu ile Türk Ordusu arasında askerî konularda bir doğrudan temas mekanizması gereğini izah ediyor. Kararda, hem iki bölgeli iki toplumlu federasyonun hem de iki toplum arasındaki temasın önemi ortaya çıkıyor. Örneğin, iki toplumlu teknik komiteler tarafından yapılan çalışmalara güçlü bir destek ve daha çok şey yapılması gerektiği mesajı veriliyor. (Karardan) Yeşil Hat boyunca daha çok işbirliği olması gerektiği mesajı da çıkıyor.”

Gazetenin, “(KKTC’yi) tanıma mesajı vermiyor mu?” sorusuna karşılık “Hayır. Verdiği mesaj Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında temasın, güven yaratıcı önlemler için işbirliğinin gerektiğidir” diyen Lillie; “Karar aracılığıyla KKTC’nin tanınması söz konusu değil. Ancak Kıbrıs sorununa doğru çözümün Kıbrıslı Türklerin izole edilmesiyle olacağına inananlar yanlış yapıyor” dedi.

Lillie, “Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında çok iyi bir işbirliği yok mu?” sorusuna karşılık “yeterli işbirliği yok. Gerçekten, her iki toplumdan da bunun için çok çalışan vatandaşlar var ancak çok küçük ve semboliktir. Örneğin, bazı teknik komitelerin çok daha aktif olması gerekir” ifadesini kullandı.

Tavrımız değişmedi

Rum yönetiminin, Nikos Anastaiadis’in Theressa May ile görüşmesinde İngiltere’nin garantör güç rolünden ayrılmaya hazır olduğunu savunduğunu ancak daha sonra şahsının İngiltere’nin tavrında hiçbir değişiklik olmadığını açıkladığı hatırlatılarak “bir yanlış anlama mıydı?” sorusunun yöneltilmesi üzerine Lillie “Yanlış anlama olmalı çünkü İngiliz hükümetinin Garanti Antlaşması’ndaki tavrı istikrarlıdır, değişmedi. Elbette diğer müdahiller tarafından da kabul edilecek herhangi bir değişikliğe açığız” dedi.

Gazetenin, “iki taraf arasında anlaşma olursa, garantör güç rolünüzden vazgeçmeye hazır mısınız?” sorusu üzerine ise “Yalnız iki toplum değil, Garanti Antlaşması’na imza atan diğer garantör güçler Yunanistan ve Türkiye de. Yunanistan ve Türkiye ve iki toplum Garanti Antlaşması’nın değişmesini isterse, İngiltere engelleyecek değildir” cevabını verdi.

Beşli konferans

Lillie, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra BM’nin katılımıyla Kıbrıs’la ilgili 5’li konferans düzenleneceği, İngiltere’nin nasıl bir tavır sergileyeceği sorulduğunda şunları söyledi:

“Gerçekten, Kuzey’de seçimler yapılmalı ve Kıbrıs Türk toplumu liderini seçtiğinde, BM’nin katılımıyla beşli konferans düzenlenmemesi için hiçbir sebep yok. Biz böyle bir şeyi görmek istiyoruz çünkü bütün prosedürün ilerlemesine katkısı olacak. İlerleme görmek istiyoruz, Kıbrıs sorununa sonuç getirmeden sadece konferanslar düzenlendiğini değil.”

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, bu sefer iki devletli çözüm dahil bütün fikirlerin masaya konması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatınca; Lillie “çok net olmam gerekirse, şu anda BM tarafından, uzun süredir devam eden ve birçok BM kararında belirtilen net parametreleri bulunan bir kolaylaştırma prosedürü var. Ana parametreler iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyondur ve şimdilik tek görüşme zemini de budur” dedi.

Kuzeydeki seçimler

Lillie, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl baktığı sorulduğunda, “Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz” dedi, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine kim seçilirse seçilsin Kıbrıs sorunundaki pozisyonumuz değişmeyecek. Kıbrıs sorununun çözülmesini arzu ediyoruz. Kıbrıs sorununun Crans Montana sonunda açık kalan meselelerin çözümünde katalizör katkı koyacak olan BM’nin katılımıyla beşli konferans düzenlenmesini arzu ediyoruz. Anlayacağınız gibi bu meseleler kolay çözülemez. Ancak açık meselelerin hangileri olduğunu biliyoruz ve çözülmeleri gerektiğini herkes anlıyor. Dolayısıyla bir sonraki Kıbrıslı Türk liderin kim olacağına bakılmaksızın, Kıbrıs sorununun çözümüne varmak için çalışmalıyız.”