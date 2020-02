‘Mazot parası kalmadı’

Ömer KADİROĞLU

KKTC genelinde her gün toplamda 16 bin öğrenci taşıyan Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) üyesi otobüs şoförleri, zorunlu öğrenci taşıma ücretlerini 6 aydır alamıyor. Tek geçim kaynağı öğrenci taşımacılığı olan otobüs şoförleri mali anlamda zor günler yaşıyor.

Aylardır öğrenci taşımacılığı yapan ancak sadece 28 günlük ödeme alan otobüs şoförleri mazot alamadıklarını, bankaya olan borç taksitlerini ödeyemediklerini ve kendi ceplerinden harcamalar yaparak öğrenci taşımacılığına devam ettiklerini söyledi.

Diyalog’a konuşan şoförler, her hükümet değişikliği olduğunda bu tür sorunları yaşadıklarını ifade ederek, “Sözleşme imzalıyoruz, hükümet değişiyor ve bir önceki Eğitim Bakanı ile konuşulup uzlaşılan konular rafa kalkıyor” dedi.



Ne dediler…?

Zekai Gece (Kar-İş Yönetim Kurulu üyesi ve basın sözcüsü)

“Hükümetin değişmesi bir takım sıkıntılar getirdi. Her hükümet değişiminde bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu yılki mevcut sözleşmelerin gecikmesi bir önceki hükümet döneminde yaşanan olumsuzluklardan kaynaklanıyor. Kar-İş ve Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol nezdinde içerisinde bulunduğumuz yılın sözleşmeleri yapılıyor ve taşımacılık yapan üyelerimizin ödemeleri çıkıyor. Bunlar aksayarak bugüne geldiği için henüz ödemelerimiz alamadık. Bu yıl da protokol imzalandı ve bir önceki yıldan kalan ufak tefek sorunlar çözülmeye çalışıldı. Bu arada taşımacılık yapan üyelerimize 28 günlük bir ödeme çıktı. Bu yıl gerekli olan sözleşmeler henüz yeni yeni yapılmaya başladı. Bir aydır ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Temennimiz bir an önce sözleşmelerin hızlı bir şekilde tamamlanması ve ödemelerin çıkmasıdır.

Her yıl sözleşmeler geç yapılıyor; yaklaşık 5 ay taşımacılık yapıyor ve ödemelerimizi geç alıyoruz. Hedefimiz bu yıl taşımacılığını şekillenmesini, hangi şartlarda taşımacılık yapılacağı ve ne hangi süreç içerisinde ödeme alınacağının belirlenmesini sağlamaktır. Mevcut durumda cebinden harcama yaparak taşımacılık yapmak sürdürülebilir bir durum değildir. Taşımacılık yaparak 5-6 ay bekleyerek biz ayakta duramayız. Buna dur diyecek ve belirleyici bir yol çizilmesi gerekiyor”

Melih Küstahi((Şoför)

“Öğrenci taşımacılığı yapıyorum ve birtakım sıkıntılar yaşıyorum. Altı aydır öğrenci taşıyorum ve sadece 28 günlük bir ödeme alarak ayakta durmaya çalışıyorum. Kendi imkânlarımla mazot alıp şoförlerime ödeme yaptım ancak para almadan bu işi daha fazla yürütebilmem pek mümkün görünmüyor. Her yıl sözleşmeler ve ödemeler geç yapıldığından aynı sorunları yaşamaya devam ediyoruz. Ödemelerin yapılacağı söylense de ne zaman olacağı bilinmiyor. Ne zaman ödeme alacağımızı bilerek taşımacılığımızı yapmak istiyoruz. Mazot aldığım istasyonlara öğrenci taşımacılığından para alamadığım için ödeme yapmakta zorlanıyorum. Bu şekilde bu çarkı döndürmek pek mümkün değildir.”

Kemal Hacıyarım (Şoför)

“Öğrenci taşımacılığında yaşadığım en büyük sıkıntı ödemeleri alamamamdır. Yaklaşık altı aydır taşımacılık yapıyorum ve sadece 28 günlük bir ödeme aldım. İlgili bakanlık tarafından sözleşmelerin yapılmasında yaşanan gecikme işlerimi zora soktu. Vakıflar Bankası ile Kar-İş arasında yapılan anlaşma neticesinde bankadan eski sözleşmelerle borç alıp işimi yürütmeye çalışıyorum. Şoförlerimi nasıl ödeyeceğim diye düşünür duruma geldim. Mazot aldığım istasyonu dönen çeklerim nedeniyle değiştirmek zorunda kaldım. Evraklarımı borçlanarak hazırladım ancak sözleşmeler yapılmadığı için ödeme alıp borçlarımı ödeyemiyorum. Her hükümet döneminde aynı sorunları yaşıyoruz. 3-4 yıl önce biraz daha iyi olsa da şimdilerce ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Araçlarımıza servis, muayene yaptıramıyor, taksitlerimizi ödeyemiyoruz. Bu durumun daha da kötüye gideceğini düşünüyorum.”

Mehmet Özsezer (Şoför)

“Öğrenci taşımacılığı yapıyorum ve çok sorunlar yaşıyorum. Altı aydır kendi öz kaynaklarımla bu işi yürütmeye çalışıyorum ve devletten alacağım altı aylık ödemenin sadece 28 gününü aldım. Bu ödeme de Kemal Dürüst’ün bakanlık döneminde belirlenen ücret üzerinden yapıldı. Araçlarıma gerekli evrakları çıkarmış olsam da henüz sözleşmeler yapılmadı diye ödeme almadan işimi yürütmeye çalışıyorum. İşlerimi borçlanarak idame ettirmeye çabalıyorum. Mazot alabilmek için istasyonlara olan borçlarımı aksatmamam gerekiyor ki devamında yakıt alabilelim. Ödemede gecikme olursa mazot alamaz ve iş yapamayacağım için mecburen ödemeyi başka yerlerden borç alarak yapıyorum. Her geçen gün sektördeki sıkıntılar artarak devam ediyor. Her hükümet döneminde aynı sıkıntıları yaşıyoruz ve hiçbir hükümet de taşımacılık alanında bir çalışma yapmadı. Temennimiz biran önce alacağımız ödemeleri almak ve bundan sonraki süreçte de düzenli olarak ödeme alabilmektir.”