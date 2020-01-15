Son tarih 14 Şubat

Elektrikte borçlara faiz affı kararı alındı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde kurumun sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için yeni bir adım attığı belirtildi.

KIB-TEK’e geçmişten kalan borcu olanlar, anaparayı ödemek koşuluyla, peşin ödeme yaparsa faizin yüzde 80'i; taksitli ödeme yapması halinde ise faizin yüzde 65’i bağışlanacak. Son başvuru tarihi 14 Şubat 2020.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sürdürülebilir mali yapıya sahip bir Elektrik Kurumu için adımlar atmaya devam eden KIB-TEK yönetimi, tahsilâtlarının artırılması için yeni bir uygulamayı daha devreye koydu.

Toplumsal uzlaşıya da katkı

Taçoy, “Geçmişten gelen kuruma olan borçların peşin ödenmesinde gecikme zamlarının yüzde 80'i, taksitli ödenmesinde ise yüzde 65'i tahsil edilmeyecek olmasının” toplumsal uzlaşıya da ciddi bir katkısı olacağını belirtti.

Taçoy, borç hanesine yazan anaparanın bağışlanmayacağını, sadece borcun artmasına neden olan faizde indirim yapılacağını belirterek, “Böylelikle borcunu düzenli ödeyen vatandaşı da cezalandırmış olmayacağız. Hem kurum makul bir faizle tahsilatı yapmış olacak, hem de ciddi bir mali giriş sağlanacak” ifadesini kullandı.

Elektriğe zam yok

Taçoy, devlet bütçesinin ekonominin yüzde 13’ü olduğunu kaydetti ve hayat pahalılığı ile döviz artışlarının ekonomiyi etkilediğini, hükümet olarak da bunlara rağmen elektrik ve akaryakıtta zam yapmadıklarını ve yapmayı da öngörmediklerini belirtti.

Bakan Taçoy, son 7 aydır elektrik enerjisine tek bir kuruş zam yapmadan, kurumun kendi ayakları üzerinde durmasının sağlandığını vurguladı. Taçoy, her Kıbrıslı Türk’ün bu yapıya sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Bakan Taçoy, Meclis’te yaptığı açıklamada elektrikte zam yapmaya niyeti olmadığını ancak ne kadar süreceğini söyleyemeyeceğini ifade ederek, güneş enerjisi üretimi konusunda da teknik bilgiler verdi ve yatırımın yapılması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Taçoy, KIB-TEK’te KTHY’de yaşananların olmaması için dengenin kurulmasının, finansal dengenin önemli olduğunu kaydetti.