Kalçası ile  kolu kırıldı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Nigar Yangiva’ya araba çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Nigar Yangiva, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangiva’nın kalça ve sol kolunun kırıldığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, dün saat 14:15 raddelerinde meydana geldi. Yönetimindeki NM 910 plakalı araç ile doğru seyreden Bünyamin Bora (E-33) yolun solunda bulunan 28 nolu apartman önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Nigar Yangiva’ya çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Nigar Yangiva, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nigar Yangiva sol kalça ve sol kolunda kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Tahkikat Şubesi ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İnönü Kavşağında 7 yaralı kaza

Öte yandan İnönü Kavşağı’nda dün saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 28 yaşındaki Emine Mamaali’nin JT 816 plakalı aracı ile İnönü Kavşağı’ndan anayola dikkatsiz şekilde giriş yapmasıyla anayoldan Gazimağusa yönüne KR 899 plakalı aracıyla seyahat eden 35 yaşındaki Tarık Hafız’ın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Emine Mamaali ve JT 816 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Gönül Mamaali, 12 yaşındaki Gönül Özgüllü ile KR 899 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Figen Mustafa, 8 yaşındaki Özcan Mustafa, 10 yaşındaki Taner Can Mustafa ve 4 yaşındaki Elisa Mustafa’nın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.