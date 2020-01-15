Aşk değil işkence

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda 44 yaşındaki kız arkadaşını kemerle darp edip, ayakkabısının tabanıyla basıp iki kaburgasını kırdığı iddia edilen Bestami Diko, şikâyet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan 28 yaşındaki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılırken, söz hakkı verilen zanlı, “Ben onu darp etmedim, trafik kazası geçirdi” iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Ocak 2019 tarihinde Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nden A.D. isimli kadının darp edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, hastaneye gidildiğini, doktor ile görüşüldüğünü, A.D. isimli kadının iki kaburgasında kırık, sırtında 3-4 günlük olduğu belirtilen morluk, burnunda yara, şişlik ve morluk olduğuna dair rapor aldıklarını belirtti.

A.D.’nin ifadesine başvurduklarını kaydeden polis, Karaoğlanoğlu’nda birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kendisini kemerle darp ettiğini, ayakkabısının tabanı ile kaburgalarına basıp kırdığını söylediğini aktardı.

Vücudundaki izler kazadan kalmış…

Polis, zanlının gözaltına alındığını, ifadesinde A.D.’yi darp etmediğini, vücudundaki izlerin trafik kazası sonucu olduğunu iddia ettiğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul ederken söz hakkı verilen zanlı 31 Aralık 2019 tarihinden beridir birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp etmediğini öne sürüp, “Trafik kazası geçirdi” iddiasında bulundu.