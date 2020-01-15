Gözyaşları sel oldu

Ömer KADİROĞLU

Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden kızı Cansu Özkan dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki ikametgâhında cansız bedeni kendisini uyandırmak isteyen annesi tarafından bulunan Özkan’ın cenazesinde sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Özkan dün Lefkoşa İsmail Safa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.

Özkan’ın cenazesine ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi personelleri ve çok sayıda seveni katıldı.