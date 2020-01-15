Gözyaşları sel oldu

Genç yaşta hayatını kaybeden Cansu Özkan Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu

 Ömer KADİROĞLU

Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden kızı Cansu Özkan dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki ikametgâhında cansız bedeni kendisini uyandırmak isteyen annesi tarafından bulunan Özkan’ın cenazesinde sevenleri gözyaşlarına boğuldu. 
Özkan dün Lefkoşa İsmail Safa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. 
Özkan’ın cenazesine ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi personelleri ve çok sayıda seveni katıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sonsuzluğa uğurlandı
Sonsuzluğa uğurlandı
  1. KIBRIS