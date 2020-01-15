Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartları taksitlendirme şartlarında yaptığı yeni düzenlemenin, KKTC turizmini olumsuz yönde etkileyeceği, sektörün çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı belirtildi.
Türkiye’deki turizm tesisleri için tatilcilere 12 taksit imkanı tanınırken, KKTC’deki tesislere sadece 3 taksit imkanı verilmesini değerlendiren Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, kararın düzeltilmemesi halinde otellerin çok zor durumda kalacağını söyledi. Çağıner KKTC hükümetini ‘etkin girişimler’ yapmaya davet etti.
Çağıner Diyalog Tv’de konuk olduğu Aytuğ Türkkan ile Detay programında konuya değindi ve ivedi olarak bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.
Dezavantajlı bir konuma itildik
Türkiye vatandaşlarının seyahat acentelerine gidip tatillerini satın alırken kredi kartlarına taksit yaptırdıklarını belirten Çağıner, şunları söyledi:
“İç turizm için 12 taksit imkanı tanınıyor. Ama dış turizm için 6 olan taksit sayısı 3’e düşürüldü. Bu sınıfa maalesef KKTC’de giriyor. Yani turizmci Türkiye’den KKTC’ye tatile gelmek istediği zaman tur operatöründen paketi satın alırken maksimum 3 taksite bölebilecek. Şimdi doğal olarak turist de 12 taksiti seçecektir ve biz de KKTC olarak 3 taksitle cazip gelemeyeceğiz.”
KKTC zaten TL cinsinden satılıyor
Çağıner, Türkiye’nin bu kararı alma nedeninin Türk vatandaşlarının dış tatillerinde 5 milyar TL harcamasından kaynaklandığını söyledi. BDDK’nın dövizi tutmak için bu adımı attığını anlatan Çağıner, ancak KKTC turizm paketlerinin zaten Türk Lirası cinsinden satıldığına dikkat çekti.
“Bu taksit oranları eski noktasına yani minimum 6 taksite çekilmezse biz büyük dezavantaj yaşayacağız, otellerimiz çok zor bir durumda kalacaktır” diyen Çağıner, “Biz birlik olarak girişimler yapıyoruz. Başbakanımızı, Başbakan Yardımcımızı ve Turizm Bakanımızı bilgilendirdik ve bu konuda ivedi olarak adım atmalarını talep ettik” dedi.
Siyaset devreye girmeli
Erken rezervasyon döneminde olunduğu için bu adımın hemen atılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Çağıner, bir ay sonra bu sorunun çözülmesinin bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi ve ivedi olarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Çağıner, “KKTC’nin acil bir şekilde Türkiye’de iç destinasyon olarak muamele görmesine başlanması lazım.
Aksi takdirde işimiz çok zor. Bu karar alınamazsa turizm sektörü olarak çok büyük kaybımız olacak ve yıl boyunca bunu telafi etmemiz çok zor olacak” diye konuştu.
Özersay Merkez Bankası Başkanı’nı devreye soktu
Turizm örgütlerinin girişimleri sonucunda siyaset de devreye girdi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’nin, Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirmesinden olumsuz etkilenmemesi için girişim başlatıldığını açıkladı.
Özersay Facebook sayfasından yaptığı açıklama, ülkede de tartışılan BDDK’nın kararıyla ilgili bilgi verdi.
BDDK’nın aldığı bir kararla kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirdiğini kaydeden Kudret Özersay, buna göre yurt dışındaki belirli harcamalarda Türk vatandaşları için taksit sayısı-süresinin azaltıldığını kaydetti.
Özersay, bu kararın da yurt dışı sayılan KKTC’ye Türkiye’den gelecek turistlerin yapacakları olası harcamaları da olumsuz yönde etkileyebilecek bir durumu ortaya çıkardığını ifade etti. Özersay, bu gelişmeyle ilgili olarak sektör temsilcilerinden gelen şikayetleri de dikkate alarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile görüştüğünü bildirdi.
Günay’ın Türkiye’deki yetkililer ve özellikle BDDK Başkanı ile yaptığı ilk temasta bu gelişmenin ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını aktararak, kararın KKTC açısından yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini açıklayan Özersay, “Bu aşamada sıkıntıyı aşabileceğimiz izlenimini edindiğimizi ve temasların devam ettiğini söyleyebilirim. Gelişme oldukça kamuoyuna bilgi vereceğiz” ifadelerini paylaştı.
ozlem ozogmen hirsizlar - 1 gün Önce gulsun erol citci estep - 1 gün Önce ozlem ozogmen boyaci - 2 gün Önce ozlem ozogmen boyaci - 17 saat Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak