Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartları taksitlendirme şartlarında yaptığı yeni düzenlemenin, KKTC turizmini olumsuz yönde etkileyeceği, sektörün çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı belirtildi.

Türkiye’deki turizm tesisleri için tatilcilere 12 taksit imkanı tanınırken, KKTC’deki tesislere sadece 3 taksit imkanı verilmesini değerlendiren Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, kararın düzeltilmemesi halinde otellerin çok zor durumda kalacağını söyledi. Çağıner KKTC hükümetini ‘etkin girişimler’ yapmaya davet etti.

Çağıner Diyalog Tv’de konuk olduğu Aytuğ Türkkan ile Detay programında konuya değindi ve ivedi olarak bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Dezavantajlı bir konuma itildik

Türkiye vatandaşlarının seyahat acentelerine gidip tatillerini satın alırken kredi kartlarına taksit yaptırdıklarını belirten Çağıner, şunları söyledi:

“İç turizm için 12 taksit imkanı tanınıyor. Ama dış turizm için 6 olan taksit sayısı 3’e düşürüldü. Bu sınıfa maalesef KKTC’de giriyor. Yani turizmci Türkiye’den KKTC’ye tatile gelmek istediği zaman tur operatöründen paketi satın alırken maksimum 3 taksite bölebilecek. Şimdi doğal olarak turist de 12 taksiti seçecektir ve biz de KKTC olarak 3 taksitle cazip gelemeyeceğiz.”

KKTC zaten TL cinsinden satılıyor

Çağıner, Türkiye’nin bu kararı alma nedeninin Türk vatandaşlarının dış tatillerinde 5 milyar TL harcamasından kaynaklandığını söyledi. BDDK’nın dövizi tutmak için bu adımı attığını anlatan Çağıner, ancak KKTC turizm paketlerinin zaten Türk Lirası cinsinden satıldığına dikkat çekti.

“Bu taksit oranları eski noktasına yani minimum 6 taksite çekilmezse biz büyük dezavantaj yaşayacağız, otellerimiz çok zor bir durumda kalacaktır” diyen Çağıner, “Biz birlik olarak girişimler yapıyoruz. Başbakanımızı, Başbakan Yardımcımızı ve Turizm Bakanımızı bilgilendirdik ve bu konuda ivedi olarak adım atmalarını talep ettik” dedi.

Siyaset devreye girmeli

Erken rezervasyon döneminde olunduğu için bu adımın hemen atılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Çağıner, bir ay sonra bu sorunun çözülmesinin bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi ve ivedi olarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Çağıner, “KKTC’nin acil bir şekilde Türkiye’de iç destinasyon olarak muamele görmesine başlanması lazım.

Aksi takdirde işimiz çok zor. Bu karar alınamazsa turizm sektörü olarak çok büyük kaybımız olacak ve yıl boyunca bunu telafi etmemiz çok zor olacak” diye konuştu.

Özersay Merkez Bankası Başkanı’nı devreye soktu

Turizm örgütlerinin girişimleri sonucunda siyaset de devreye girdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’nin, Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirmesinden olumsuz etkilenmemesi için girişim başlatıldığını açıkladı.

Özersay Facebook sayfasından yaptığı açıklama, ülkede de tartışılan BDDK’nın kararıyla ilgili bilgi verdi.

BDDK’nın aldığı bir kararla kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirdiğini kaydeden Kudret Özersay, buna göre yurt dışındaki belirli harcamalarda Türk vatandaşları için taksit sayısı-süresinin azaltıldığını kaydetti.

Özersay, bu kararın da yurt dışı sayılan KKTC’ye Türkiye’den gelecek turistlerin yapacakları olası harcamaları da olumsuz yönde etkileyebilecek bir durumu ortaya çıkardığını ifade etti. Özersay, bu gelişmeyle ilgili olarak sektör temsilcilerinden gelen şikayetleri de dikkate alarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile görüştüğünü bildirdi.

Günay’ın Türkiye’deki yetkililer ve özellikle BDDK Başkanı ile yaptığı ilk temasta bu gelişmenin ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını aktararak, kararın KKTC açısından yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini açıklayan Özersay, “Bu aşamada sıkıntıyı aşabileceğimiz izlenimini edindiğimizi ve temasların devam ettiğini söyleyebilirim. Gelişme oldukça kamuoyuna bilgi vereceğiz” ifadelerini paylaştı.