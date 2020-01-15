“Sağlıklı birey, sağlıklı toplum” anlayışından hareketle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlık okuryazarlığı seferberliği başlatıyor.

Sivil toplum ve kamu kurumlarının temsilcileri ile üniversiteler ve diğer paydaşların yer aldığı Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında proje tanıtıldı.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlığın korunması ve geliştirilmesi anlayışına dayanarak “sağlıklı birey, sağlıklı toplum” sloganıyla başlattığı sağlık okuryazarlığı seferberliği için ilk toplantısını dün birlik toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Danışma Kurulu toplantısına sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, kamu kurumu temsilcileri ve üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan 41 kişi katıldı.

Toplantının açılışında sağlık okuryazarlığı seferberliği hakkına bilgi veren KTTB Başkanı Özlem Gürkut, sağlık alanında bilinen sistemsel sorunların aşılmasında bugüne dek denenen yollar dışında, artık sağlık çalışanları ve halkla el ele vererek sağlık bilincinin geliştirilmesi anlayışından hareketle yeni bir eylem planı ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

“Sağlıklı birey, sağlıklı toplum” sloganıyla bireylerin sağlık okuryazarlığı seviyelerini geliştirmeyi planladıklarını belirten Gürkut, önce mevcut sağlık okuryazarlığı seviyesinin tespit edileceğini, bu amaçla sağlık okuryazarlığı araştırmasının gerçekleştirileceğini, ardından da belirlenen noktalarda gerekli faaliyetlerin Danışma Kurulu ile birlikte planlanarak iş birliği içinde yürütüleceğini anlattı.

Sağlık Okuryazarlığı Seferberliği projesini geliştiren ekibin başkanı, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel de toplantıda bir sunum yaparak ayrıntılar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Danışma Kurulu üyeleri projenin genel durumu, kamuoyu araştırması, yöntemler ve proje ekibine ilişkin sorular sordular.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, kamuoyu araştırması ve daha sonraki eylem planları için de hazırlanacak projelerle ilgili bilgi verdi.