Kamulaştırılacak 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lapta’daki Gratestone isimli sitedeki evlerinden atılan 13 İngiliz’in durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Konunun 4’lü koalisyon hükümeti döneminden beri Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının gündeminde olduğunu anlatan Özersay, satışı 8 kez ertelediklerini açıkladı.

Bu gibi örneklerin yeniden yaşanmaması için yasal düzenleme yaptıklarını ve düzenlemenin Meclis komitesinde olduğunu söyleyen Özersay, komitenin bugün görüşeceği tasarıyı genel kurula göndermesini ümit ettiğini söyledi.

Satışı 8 kez engelledik

Kudret Özersay, Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba programına konuk oldu.

Özersay, Lapta’da 13 İngiliz’in tüm Gratestone isimli sitede ödemeleri yaptıkları halde yaşadıkları evlerden mahkeme kararıyla atılmalarına ve gündeme dair konulara değindi.

Bunun ilk olmadığını ifade eden Özersay, Kulaksız Sitesi olarak bilinen konuda da benzer sıkıntının yaşandığını anımsattı.

Özersay ipotekli malların zorunlu satışı sonrasında ciddi mağduriyetlerin yaşandığını belirterek, Lapta’daki Gratestone sitesindeki satışı İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı eliyle sekiz kez ertelediklerini kaydetti.

Özersay, “Bu kez “satışı engelleyemezsiniz” diyerek karşı davanın açıldığını söyledi. Özersay şunları söyledi:

“Yabancıların kendileri ve avukatlarıyla görüştük ve böyle bir inisiyatif aldık. Kazandığımız zaman süreci içerisinde biz bir yasa değişikliği çalışması yaptık. 1962 zorla mal iktisabı yasasında bir değişiklik maddesi hazırladık. Bir malın kamulaştırması için yasa bunu ne hallerde yapabileceğinizi tarif eder. Yani her istediğiniz halde kamulaştırma yapamazsınız. Kamu yararı olacak şekilde olabilir bu ama kamu yararı da tanımlanmıştı. Biz bu yasada bir değişiklik tasarısı hazırlayıp Bakanlar Kurulu’na sevk edip buradan geçirdik ve şu anda Meclis’te hukuk komitesindedir.

Tasarı bugün komitede ele alınacak ve eğer fikir birliği olursa ivediliği alınacak.

Eğer bu yasa değişikliği gerçekleşirse sadece bu konuda değil, ülkenin mülkiyet rejimi ile ilgili güven sarsıcı gelişmeleri engellemek için de kamulaştırma yapılmasını sağlayacak madde hayata geçecek.

Böylece devlet tartışmalı özel mülkü kamulaştırabilecek, ilgili mülkü kendi parasıyla satın almış kişilere örneğin 99 ya da 50 yıllığına sembolik rakamlarla kiralayabilecek.”

Güven bunalımı riski

Mülkü satın alan kişilerin ya da onların avukatlarının de en başta hatalar yaptığını söyleyen Özersay, “Bir taşınmaz malı satın alırken üzerinde ipotek olup olmadığına bir bakmak gerekiyordu” diyerek, eski mevzuatta bu riskin olduğunu ancak artık böyle satışların mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.