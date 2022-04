Sorunlar ele alındı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’ta Cypfruvex yetkilileri ve narenciye ihracatçıları ile bir araya geldi. Cypfruvex’te yer alan görüşmede sektördeki sorunlar ele alınarak, narenciyenin yurtdışına pazarlanması konusu değerlendirildi.

Açıklamaya göre Oğuz, 2021-2022 narenciye sezonunda üreticilerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar ve Rusya -Ukrayna savaşının etkilediği serbest piyasada sofralık narenciye satışlarında yaşanan pazarlama sorunları nedeniyle üreticiyi koruyabilmek adına, yeterli olmasa bile ürünlerini Cypfruvex LTD sıkma tesislerinde değerlendiren üreticilere Cypfruvex’in 1,100 TL/ton başına, dalında ve kantar belgesine göre 900 TL ton başına devlet desteği verileceğini anımsattı.

Bakan Oğuz, üreticilere bir an önce serbest piyasada değerlendirilmeyen ürünlerini Cypfruvex tesislerine sıkım için gönderilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Oğuz, vermiş oldukları desteklerle her daim üreticin yanında olduklarını ifade ederek, son zamanlarda ekonomide yaşanmakta olan zorlu döneme rağmen, hükümetin ek bir destek ayırmayı başardığını söyledi.

Oğuz, tüm sektörlere karşı duyarlı olduklarını vurgulayarak, imkanlar dahilinde destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Cypfruvex’ten üreticilere çağrı

Öte yandan Cypfruvex Ltd., Valencia cinsi portakallarını satamayan ve sıkma tesislerinde değerlendirilmesini isteyen üreticilerden şahsen veya telefoniyen ürünlerini şirkete kaydettirmesini istedi.

Yafa, limon, Washington türü ürünlerini sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyen üreticilere ise en geç 15 Nisan’a kadar şirkete başvurup sözleşme imzalamaları gerektiği hatırlatıldı.

Cypruvex’ten üreticilere yapılan son çağrıda ise yafa, limon ve Washington türü ürünlerini satamamış ve şirketin sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyenlerin şahsen veya telefoniyen en geç 15 Nisan’a kadar başvurup sözleşme imzalamaları gerektiği hatırlatıldı.

Cypfruvex’in başvurulabilecek telefon numaraları şöyle açıklandı:

“714 50 01, 714 50 02, 714 50 03, 714 50 04, 714 50 05.”