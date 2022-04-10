‘Halk kaosa itildi’

KKTC’nin eski Çalışma bakanlarından işadamı Hasan Özbaflı, Karadeniz Holding’e bağlı gemilerle KKTC’nin enerji sorununu çözmek için büyük çaba sarf ettiğini, fakat başarılı olamadığını söyledi. Özbaflı “Karadeniz Holding’in KKTC’ye ihtiyacı yoktur ve buradan bir beklentileri de yoktur” diyerek, Afrika, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine elektrik sağlayan bir kuruluşu adaya getiremediğimiz için ülkenin enerji konusunda kaos yaşadığına dikkat çekti.

Hasan Özbaflı’nın açıklaması şöyle:

“Bazı sendikaların basın toplantısında KARADENİZ GEMİ SANTRALLARI ile ilgili yapılan beyanatlara karşı aşağıdaki açıklamayı gerekli görmekteyim.

1- Ülkemizde uzun süredir yaratılan enerji kaosunu sona erdirmek gayesi ile hem meslek icabı hem de bu Devletin temelinde harcı olan biri olarak uğraş vermekteyim.

2- Yaptığım araştırmalarda KARPOWERSHİP Yüzer santrallarının Dünya çapındaki başarısını keşfederek, ülkemizdeki enerji sorununun çözülmesi konusunda yardım etmek istedim. Adı geçen firma isteğime olumlu yanıt verdi ve beni tek yetkili bölge temsilcisi olarak atadı.

3- Karadeniz Holding birçok Afrika, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine elektrik sağlamaktadır.

KKTC piyasasının onlar için cezbedici yanı yoktur. Benim sürekli telkinlerim üzerine prestij amaçlı ülkemize gelmeyi kabul ettiler.

4- Onlar ikna olduktan sonra zamanın Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı'ya başvurdum. Bakan büyük bir olgunluk içinde ilgili firmayı hem görüşmeye davet etti, hem de defalarca ziyaret ederek anlaşma sağladı ve sonuçta uzun çalışmalardan sonra 50 MW'lık bir alım için ihale hazırladı.

Ancak Sn. Arıklı'nın Bakanlıktaki ömrü yetmediği için proje başlayamadı.

Gelen Hükümet gerekli ciddiyeti göstermediği için hem Rum'un dilencisi olduk, hem de halkımız büyük bir kaosa itildi

Sn. Arıklı'nın anlaştığı rakam 7.35 dolar cent /KWh idi. Yani Kıb-Tek maliyetinin yarısı.

5- Proje başlamış olsa idi Kıb-Tek yakıt sorunu, tamirat ve yedek parça dalavereleri ve ihale düzenbazlıklarından kurtulmuş olacaktı. Çünkü KARPOWERSHİP kendi yakıtını temin ediyor.

6- Karadeniz Holdingin Kıb-Tek üzerinde hiçbir iddiası yoktur. Amaç sadece eksiğimizi tamamlamaktır. İhtiyacımız ne ise ve istediğimiz süre için enerji temin etmektir.

7- Lüfen dikkat! Bu güzel ortamın opsiyonu süresiz değildir. Dünya genelinde büyük bir enerji açığı vardır ve KARPOWERSHİP gemilerine talep büyüktür.

Bize ayrılan gemi rotasını başka ülkelere çevirirse korkarım ki; bugünkü fırsat her zaman bulunmayabilir. Ondan sonra tekrar kaos, yakıt sorunları, ihale cambazlıkları ve karanlıklar...