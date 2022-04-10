Çarşıya renk geldi

Ömer KADİROĞLU

Oldukça soğuk geçen mart ayının ardından Nisan yüzleri güldürdü. Havaların ısınmasıyla birlikte canlanma oldu, hafta sonu etkinlikleri de başladı.

Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısı da canlanan piyasadan nasibini aldı.

Çarşıya dün yerli vatandaşların yanı sıra turistler de akın etti. Uzun bir süreden sonra esnaf dışarıda tezgah açma fırsatı bulurken, el emeği göz nuru takılar, bileklikler, tabaklar satışa sunuldu. Bazı tezgahlarda ise en çok okunan kitaplar yer aldı.

Çarşıya özellikle yabancı turistlerin akın ettiği görülürken, bölgede etkinlik gerçekleştiren Kıbrıs Havaları Derneği’nin verdiği konser Arasta’ya renk kattı.

Türkçe ve Rumca şarkılar söyleyen koroya yoğun ilgi gösterildi; yabancı turistler bol bol fotoğraf çekti.

Bölgenin tarihi yapılarından biri olan Büyük Han da dolup taşarken, Arasta’yı gezen turistler orada yemek yedi, vakit geçirdi.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarken dün güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Lefkoşa’nın tarihi arasta bölgesine akın etti. Hem Kıbrıs’ın güneyinden hem de kuzeyde bulunan vatandaşların ziyaret ettiği tarihi Arasta bölgesinde esnaf iş yapma fırsatı buldu. Uzun zamandır Pandemi koşulları ve kara sınır kapılarında uygulanan prosedürler nedeniyle iş yapamayan arasta esnafının yüzü dün yaşanan kalabalıkta bir nebze de olsa güldü. Öte yandan bölgede dün bir etkinlik gerçekleştiren Kıbrıs Havaları Derneği bölgeye renk kattı. Türkçe ve Rumca şarkıların yükseldiği Arasta’da keyifli bir gün yaşandı. Hem bölge dükkânlarından hem de meydanlarda kurulan hediyelik eşya stantlarından alışverişler yapıldı. Tarihi atmosferde içilen kahve ve yenen yemeklerle de hafta içinin stresinden uzaklaşıldı.