Halimize bak kemancı dertli çal

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin önemli kurumları ve 3 milyon liraya mal edilen mezbaha kaderine terk edildi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve 6 yıl önce yanan Devlet Laboratuvarı hala tamir edilemedi, bina fare yuvasına döndü.

Avrupa Birliğinin (AB) 3 milyon dolarlık katkısıyla inşa edilen modern mezbaha da 10 yıldır açılamazken, Türkiye’nin 118 milyon liralık katkısıyla inşa edilen yeni merkezi cezaevi ‘personel yasası’ geçmediği için hizmete giremiyor.



Devlet Kimya Laboratuvarı fare yuvası oldu

Lefkoşa’da bulunan ve 22 Aralık 2016 tarihinde yanarak kullanılmaz hale gelen Devlet Kimya Laboratuvarı kaderine terk edildi. Binanın dışı otlarla kaplandı, çevresi çöplüğe döndü. Bina güvercinlerin ve farelerin yuvası haline geldi.

Ülke için son derece önemli olan; kriminal olaylara ait kanıtların incelendiği, uyuşturucu analizlerinin yapıldığı Devlet Laboratuvarı için 2018 yılında proje hazırlandı ancak gerekli adım atılmadı. Analiz ve tahlil işlemleri için geçici bir yer belirlenirken, esas cihazların yanmasından dolayı birçok tahlil uzun süre yapılamadı.

2018 yılında Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Filiz Besim, yanan, Devlet Laboratuvarı’yla ilgili gerekli adımların atılacağını belirtti aradan geçen zamana rağmen bina farelerin yuvası haline geldi. O dönem Savcılığa başvuran Besim, hem yangının nedeninin araştırılmasını istedi. Ancak 6 yıl geçmesine rağmen yangının çıkış nedeniyle ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Ayrıca 2 yıl önce ortaya çıkan Devlet Laboratuvarı’ndaki 178 bin TL’lik vurgun ve vurgunu örtbas etmek için yangının çıkarıldığı iddialarıyla ilgili de herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Faiz Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanı olduğu 2021 yılında da yine Devlet Laboratuvarı’yla ilgili gerekli adımların atılacağı; zarar gören aletlerin tamiri için Türkiye’den uzmanlar geleceği açılandı ancak bu konuda da bir sonuca varılamadı.

3 milyonluk mezbahanın akıbeti belirsiz

Cemal Bulutoğluları’nın başkanlığı döneminde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yaptırılan ve sadece başkentin değil, KKTC’deki tüm hayvan kesimlerinin yapılabileceği kapasitede olan ve Avrupa Birliği standartlarında inşa edilen mezbaha yıllar geçmesine rağmen faaliyete geçirilemedi. Bir dönem mahkemelik olan mezbaha konusu ,2017 yılı Ocak ayında mezbahayı yapan firma ile LTB yönetiminin anlaşmaya varmasıyla tatlıya bağlandı ancak yine de sorunlar çözülemedi. 5 yıl önce Diyalog’a açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, mahkeme sürecinin tamamlandığını ve tarafların anlaşmaya vardığını söyledi.

Açıklamalar ve vaatler havada kalıyor

Harmancı, “Avrupa standartlarındaki mezbahamız 2017 yılı sonuna kadar hizmete sokacağız” dedi ancak bu açıklamada havada kaldı. Nüfusu bir milyonu bulan Güney Kıbrıs’ta 2 tane tam teşekküllü mezbaha hizmet verirken, Kuzey Kıbrıs’ta çoğu denetim dışı olan 35’ten fazla mezbaha bulunuyor. Güneydeki 2 mezbaha, veteriner kontrolünde ve denetim altında çalıştırılıyor; hayvanlar mühürlenmeden satışa çıkarılamıyor

Kiralandı ama yine olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta ise mezbahalarda denetimsiz bir şekilde hayvan kesimi yapılıyor. Bu durum sağlık açısında da risk oluştururken, 3 milyon euroya mal olan tam teşekküllü mezbaha faaliyete geçirilmiyor. Hijyenik ve güvenli et sunulması amacıyla tasarlanan ve 600 küçükbaş 80 de büyükbaş hayvanı buzluklarda bekletme kapasitesi bulunan mezbaha 2021 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 6 yıllığına KIB-ET’e kiralanırken, ilgili firmanın neden faaliyete geçirmediği bilinmiyor.

Yıllar geçiyor, adım atılmıyor

29 Ağustos 2021 tarihinde Diyalog’a açıklama yapan KIB-ET Direktörü Ahmet Fuat, mezbahanın çevresiyle ilgili düzenlemeler yapıldığını, bu işlerin bitince faaliyete geçeceğini ifade etmişti. Fuat, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mezbahasını 6 yıllığına kiraladık. Orada çalışmalarımız sürüyor ve çalışmalar tamamlandığında açılarak hizmet vermeye başlayacaktır. Mezbahanın etrafında çok çöp var ve bu çöplerin temizlenmesiyle ilgili Lefkoşa Türk Belediyesi ile istişare içerisindeyiz” şeklinde konuşmuştu.

Ancak Fuat’ın yaptığı bu açıklamanın üzerinden de uzun zaman geçti ve mezbahayla ilgili bir adım atılmadı.

Yeni cezaevi neden açılmıyor?

Türkiye’nin 118 milyon liralık katkısıyla inşa edilen yeni merkezi cezaevi ihtiyaç olmasına rağmen faaliyete geçirilemedi. Lefkoşa'ya bağlı Minareliköy’e inşa edilen 765 kişilik yeni cezaevinin açılması için Cezaevi Teşkilat Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi gerektiği belirtilirken, personelle ilgili kuralları belirleyen tüzüklerin de ele alınması gerekiyor. Suç oranlarında artış olmasına rağmen ülkede sadece 275 kişilik bir cezaevi bulunuyor. Kapasitesinin üzerinde tutuklu barındıran cezaevinde hem güvenlik hem de sağlık sorunu riski ortaya çıkıyor.

Yeni cezaevinin faaliyete geçmesiyle bu alanda yaşanan birçok sorunun çözümü sağlanacakken, neden harekete geçilmediği veya yasal çalışmanın neden aksadığına dair tatmin edici bir açıklama yapılamıyor.

Öte yandan mevcut cezaevinde çocuk ıslah evi bulunmuyor. Suça itilen çocuklar azılı suçlularla aynı yerde kalıyor. Bu onların topluma geri kazandırılmasını zorlaştırırken, yeni cezaevinde çocuklar için ayrı bölüm bulunuyor. Yeni cezaevinin bir an önce faaliyete geçmesi suça itilen çocukların ıslahı için de ayrı bir önem taşıyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022, 10:25