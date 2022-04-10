4 kurul gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yerbilim Mühendisleri Odası’nda (YMO) Başkanlığa oy birliğiyle yeniden Oğuz Vadilili’nin seçildiği açıklandı.

Yerbilim Mühendisleri Odası’nın 40. Dönem Olağan Genel Kurulu, önceki gün KTMMOB binasında yapıldı.

Oda açıklamasına göre, Genel Kurulda Divan Başkanlığını Bektaş Göze, Divan Sekreterliği görevlerini de Hayriye Ünverdi ve Beste Arslan üstlendi.

Oğuz Vadilili’nin oy birliğiyle yeniden YMO Başkanı seçildiği Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Naim Korkmazcan, Mehmet Necdet, Ertan Akün, Şifa Doğan, Bekir Salih Fırıncıoğlu ve Rifat Kulak getirildi.

Denetleme Kurulu ise Hilmi Dindar, Beste Arslan ve Salih Ersengil’den oluştu.

Başkanlığa Sarp seçildi

Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda (MMO) Başkanlığa Mediha Orun Sarp seçildi.

Yeni Dönem Olağan Genel Kurulu, önceki gün KTMMOB binasında yapıldı.

Genel Kurulda, Mediha Orun Sarp oy birliğiyle Oda Başkanı seçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Sedef Çakır, Mehmet Afif, Dr. Halil Göymen ve Prof. Dr. Mustafa Altunç getirildi.

Denetleme Kurulu ise Mustafa Saften ve Ayşe Özengil’den oluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası genel kurulu yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 45. Olağan Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Genel kurulda, başkanlığa yeniden Gürkan Yağcıoğlu seçildi.

Oda Organlarında görev dağılımı şöyle:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdullah Ekinci- Genel Sekreter, Ahmed Erkmen- Sayman, Hüsnü Coşan- Yönetim Kurulu Faal Üyesi, Gözde Oğuz- Yönetim Kurulu Faal Üyesi, Gökçe Kızıldere- Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşe Pekrioğlu Balkıs - Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu: Aygün Önel, Nüzhet Kortun Evliya.

Sibel Paralik başkan oldu

Çevre Mühendisleri Odası’nda (ÇMO) Başkanlığa oy birliğiyle Sibel Paralik seçildi.

Yeni Dönem Olağan Genel Kurulu, dün KTMMOB binasında yapıldı.

Sibel Paralik’in oy birliğiyle ÇMO Başkanı seçildiği Genel Kurulda, Yönetim Kurulu asli üyeliklerine Menteş Zorba, İme Akanyeti, Bengü Rıza, Vijdan Şengör, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine de Taibe Efe Çeliker getirildi.

Denetleme Kurulu üyeleri ise Can Kural ve Cemaliye Ekinci’den oluştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022, 10:16