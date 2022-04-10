1.2 milyarlık yatırım

Kuzey Kıbrıs’ta yatırımlara ve özelleştirme önerilerine dülşmanca yaklaşımlar devam ederken, Güney Kıbrıs özelleştirme konusunda dev bir adım daha attı.

Üç yıl önce Limasol limanını Mısırlı şirkete devreden Rum Yönetimi, dün de Larnaka Limanı ve marinasının, entegre inkişafı için “Kition Ocean Holgings” konsorsiyumuna devretti.

Haravgi gazetesine göre; törene katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir milyar 200 milyon Euro’ya mal olacak entegre inkişaf projesini, “ülke tarihinin en büyük yatırımı” diye niteledi ve projeye başlaması için liman ve marinanın anahtarlarını yüklenici şirkete verdiği günü “tarihi” olarak değerlendirdi.

Taşımacılık Bakanı Yannis Karusos, toplamda 1,2 milyar Euro’yu aşacak bu yatırımın ticarete, denizciliğe, turizme, taşımacılığa ve genel olarak Kıbrıs Rum ekonomisine birçok avantaj sağlayacağı görüşünü ortaya koydu.

Törende konuşan “Kition Ocean Holdings” konsorsiyumu CEO’su Panos Aleksandru, entegre inkişaf projelerinin tamamlanmasından sonra Larnaka Limanı’nın 3 bin metrekarelik alana sahip 10 iskeleye, gerek ticari gerekse kurvaziyerler için ultra modern terminaliyle yolcu bölümünde modernleştirilmiş altyapılara sahip olacağını söyledi.

Aleksandru, marinanın da, dünyanın en büyük yatlarından bazılarının da (125 metreye kadar) demirlemesine olanak sağlayacak şekilde, 800 civarında teknenin demirleyebileceği kapasiteye ulaşacağını anlattı.