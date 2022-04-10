Uzlaşı arayışı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, belediyeler reformuyla ilgili 4 tasarı hakkında Meclis’teki siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle görüştü.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay ile partilerin temsilcilerinin katıldığı görüşme bir saat sürdü.

“Maliye bakanlığım döneminden bu yana gündemde”

Cumhurbaşkanı Tatar toplantı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Tatar, dün iyi ve faydalı bir görüşme gerçekleştiğini söyleyerek, belediyeler reformunun kendi Maliye Bakanlığı yaptığı dönemlerden bu yana gündemde olduğunu, AB’den, TC’de ve KKTC’den uzmanların bu konu üzerine çalıştıklarını aktardı.

Tatar, belli kriterlere bağlı kalınmasıyla uzlaşıya varılabileceğini ifade ederek, gelinen aşamada artık “okun yaydan çıktığını”, her şeyin masada olduğunu, gerek partilerin kendi toplantılarında gerekse Meclis komitesinde ayrıntılarıyla değerlendirildiğini belirtti.

Bütçeden belediyelere 600 milyon TL

Toplantının hayırlara vesile olmasını ve tüm kesimlere iyi çalışmalar dileyen Tatar şöyle devam etti:

“Bu ülkede yıllar itibarıyla çok büyük kazanımlar elde edilmiştir, çok büyük çalışmalar yapılmıştır; yerel yönetimler anlamında artık yerelden üste hizmet anlayışının geliştirilmesi için çok tecrübe ve çok birikim vardır.

Bugün bu devletin yapısına baktığımızda hiç de küçümsenmeyecek derecede merkezi bütçeden yerel yönetimlere katkılar devam etmektedir. Bugün yıllık merkezi bütçeden Maliye tarafından belediyelere aktarılan meblağ 600 milyon TL’nin üzerindedir.

Yerel yönetimlerin de kendi gelirleri vardır, emlâk vergileri de dahil. Bu yasalardan bir tanesi 51/95 dedikleri yasada yıllardan beri revize edilmeyen harçların tekrar artırılması suretiyle yerel yönetimlerin gelirlerinin güncellenmesi ve gelirlerinin artırılması dolayısıyla kaynak artışı, bütün bunlar da bu yasalar içerisinde hedeflenmektedir… Dolayısıyla etkin ve halka daha iyi hizmet verilmesi temennimizdir. Bu reform çalışmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum… Tüm katkı koyanlara bir kez daha teşekkür ediyorum.”

İngiliz Topluluğu Derneği’ni kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği’nin komite üyelerini kabul etti ve görüşmede KKTC’de ikamet eden İngiliz ve yabancı toplulukların katkısından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya İngiliz Topluluğu Derneği Başkanı (BRS) Peter Wilkins, onursal başkan Stephen Day, başkan yardımcısı Mike Diplock, sağlık ve refah sorumlusu Julian Mawdesley ve Cumhurbaşkanlığı Avukatı ve Hukuk Danışmanı Erdem Erginel katıldı.

İngiliz Topluluğu Derneği Başkanı Peter Wilkins ise, 23 Nisan’da yapılacak BRS Genel Kurulu’ndan önce Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ettiklerini ve burada yeniden aday olmayacağını belirtti.